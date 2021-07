Maître à bord et ces films qui donnent envie de crier « À l’abordage! »

Un film peut bien sûr être intimiste et contenir son propre monde. Mais lorsqu’il ouvre son regard sur les grands espaces marins et en particulier sur ces commandants prêts à tout pour leur équipage et leur navire, l’ennui est rarement au rendez-vous. Prenons le large avec ces exemples de films célébrant les commandants de marine.

Les comédiens Russell Crowe et Paul Bettany Photo : 20th Century Fox

L’obsessif charismatique dans Maître à bord : de l’autre côté du monde, de Peter Weir (2003)

Nous sommes en 1805. Le capitaine Aubrey est une légende au sein de la Marine royale britannique. Et lorsque son navire est attaqué par l’armée française, il n’hésite pas une seconde et part à la poursuite de ceux qui ont mis à mal son équipage. Adapté du roman de Patrick O’Brian,

Maître à bord est un film comme il ne s’en fait presque plus : épique, plein de souffle, gorgée d’aventures, sur un bateau spectaculaire (sauf pour une scène à terre, sur les îles Galapagos), mais surtout foncièrement humain, notamment grâce à Aubrey, ce personnage de rebelle haut en couleur auquel Russell Crowe rend véritablement justice.

Capitaine Phillips, de Paul Greengrass Photo : AP/Sony/Columbia Pictures

Le héros calme et empathique : Capitaine Phillips, de Paul Greengrass (2013)

Si ce film nous fait quitter l’armée britannique pour l’univers d’un porte-conteneurs américain, c’est encore ce visage humain et sans manichéisme donné à un suspense prenant qui frappe. Car c’est cette fois de la prise d’otage du capitaine par des pirates somaliens dont il est question au cœur de ce film au réalisme cru adapté d’une histoire vraie.

Si Tom Hanks reste fidèle à lui-même en incarnant ce capitaine, image même de l’héroïsme, de la bonté et du courage, le film révèle l’incroyable présence tout en fébrilité et en intensité de Barkhad Abdi, nommé à l’Oscar du meilleur second rôle.

Marlon Brando en lieutenant de la marine. Photo : MGM

Le rebelle en redingote dans Les révoltés du Bounty, de Lewis Milestone (1962)

Classique, vous avez dit classique? Tellement en fait qu’il existe deux films majeurs ayant relaté cette mutinerie bien réelle qui a eu lieu sur un navire de la Marine royale en 1789 et qui a vu s’affronter le second capitaine et le cruel capitaine en chef, ce dernier contraint à la fuite avec une poignée de marins sur une chaloupe. Le premier, signé Frank Lloyd en 1935, où s’opposaient Clark Gable et Charles Laughton, et Oscar du meilleur film, et le second, de Milestone, en 1962, resté dans les mémoires puisque

Marlon Brando y faisait face à Trevor Howard et y trouvait un de ses rôles iconiques (ainsi que sa troisième épouse, une jeune actrice tahitienne rencontrée sur le tournage).

