Le guide de la famille parfaite : le surparentage revu et corrigé par Louis Morissette

Une famille parfaite, c’est quoi? Une belle maison, des parents heureux, des enfants épanouis? Et si derrière la belle image se cachait des abymes de mal-être et d’anxiété? Après le couple dans Le mirage, Louis Morissette, accompagné à la fois au scénario par François Avard et Jean-François Léger et à la réalisation par Ricardo Trogi, retrouve humour noir et sens du drame pour observer comment l’intensité de certains parents finit par ruiner la vie de certains enfants.

Centré autour de la relation entre un père et sa fille adolescente (Louis Morissette et Émilie Bierre), Le guide de la famille parfaite sort en salle (et sur Netflix ailleurs dans le monde) le 14 juillet.

Nous avons rencontré Louis Morissette.

Le guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi

Vous êtes acteur, coscénariste et producteur exécutif du Guide de la famille parfaite, basé sur votre idée originale. Pourriez-vous nous raconter l’impulsion qui a mené à ce film?

Louis Morissette: L’impulsion de départ, ça a été de me retrouver dans une situation où mes propres enfants vivaient des difficultés.

Et je me suis retrouvé chez le psychologue avec ma plus vieille à l’écouter parler de la pression qu’elle ressentait, de comment elle se sentait inadéquate et malheureuse. Et ma réaction, ça a été : Hein? Comment? T’as tout pour être heureuse, on t’a tout donné pour ça. Ça a été le point de départ.

En creusant la réflexion, j’ai aussi réalisé que c’était peut-être ça, le problème : tout donner, essayer trop fait qu’on devient ce parent-hélicoptère qui veut gérer toutes les sphères de la vie de son enfant. Mais il n’y a pas de modèle parfait. Il y a 30 ans, mon père et ma mère faisaient leurs affaires, moi les miennes. On vivait moins de belles choses en famille, peut-être, mais d’un autre côté, me casser la gueule et me bâtir moi-même de mon côté, ça a peut-être permis que je me construise une carapace. Alors que les parents aujourd’hui sont tellement présents que les enfants s’en remettent toujours à eux et sont peut-être un peu plus perdus. Partant de ces réflexions, j’ai constaté avec plein de gens autour de moi que c’était généralisé, et j’ai aussi consulté plein de psychologues! Il y avait un thème. C’est ma façon d’écrire : c’est le thème qui me parle et m’inspire.

Le guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi

On pourrait voir Le mirage et Le guide de la famille parfaite comme un diptyque sur ce qui étouffe l’homme québécois moderne, non?

L.M. : En fait, c’est la famille, le lien. Bien sûr, j’entre dans ces situations du point de vue de l’homme, parce que j’en suis un. Je suis un homme blanc hétérosexuel de banlieue! Je n’irais pas parler d’un immigrant dans la vingtaine!

C’est vrai qu’il y a une familiarité entre les deux films. D’ailleurs, je suis en train d’écrire un autre long métrage qui pourrait sonner comme une fin de trilogie.

Au début, quand j’ai commencé à écrire Le guide, je me suis demandé si le ton était trop semblable. Mais, à un moment donné… Woody Allen a fait 108 films avec le même ton! Je ne me compare pas à lui, mais si j’amène ça, c’est ma signature, mon ton. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher leur ton, alors…

Le guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi

Vous retravaillez également avec Ricardo Trogi. Pourquoi?

L.M. : Je collabore très bien avec Ricardo. J’aime la dynamique qu’on a. Il est aussi scénariste, alors il peut me donner son point de vue sur certaines situations, mais en même temps, il est aussi capable de me donner la liberté que je veux avoir en tant que scénariste.

Je sais bien que j’ai tendance à être très impliqué en tant que producteur, auteur et comédien et que ce genre de présence pourrait taper royalement sur les nerfs de certains, mais avec Ricardo, avec le temps, on a appris à bien se connaître.

En plus, son oreille de comédie est exceptionnelle. Des fois, on fait des prises et il ne regarde même pas le moniteur ni dans notre direction; il écoute seulement et il est capable de sentir si ça fonctionne ou non. Je le trouve très rassurant à ce niveau-là.

Le guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi

Vous écrivez pour la scène, la télévision et le cinéma. Qu’est-ce que celui-ci vous permet d’explorer?

L.M. : Le cinéma, c’est la forme que je préfère. Je pourrais arrêter tout le reste! La télé, c’est le fun; ça permet d’ouvrir des parenthèses, comme un épisode un peu à côté de la quête du personnage, mais qui est tellement drôle ou intéressant que tu trouves des façons de l’inclure. Le cinéma, c’est plus complexe. La psychologie des personnages doit être impeccable. Et en comédie, c’est difficile. La joke a beau être drôle, si elle modifie la dynamique entre les personnages, ça a un effet domino et tu dois l’enlever. Ceux qui font des comédies franches pendant 1 heure 30 ont tout mon respect; c’est vraiment difficile. Et puis le temps de le faire t’oblige à te poser plus de questions, à te déposer, à revisiter.

Je ne suis pas Xavier Dolan, qui a l’air d’écrire un film en un mois et demi! Moi, j’écris, je laisse décanter, je prends le temps, je consulte, j’adapte, je réécris… C’est ce qui fait qu’au final, je me dis que ça peut traverser les années.

Probablement parce que j’ai eu du temps pour le faire. La télé, cinq ans plus tard, ça se peut que ça ne marche plus. Sur scène, c’est pire. Le cinéma vieillit mieux.

Le guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi

Le film évoque la culpabilité des parents, l’angoisse des enfants, l’épuisement professionnel quasi généralisé… Pensez-vous qu’il possible d’être heureux dans notre monde?

L.M. : J’aime croire que oui. Je me considère comme assez heureux, choyé, privilégié, même si j’ai mes épisodes. Tu sais, en même temps, le bonheur, c’est relatif. Ça amène toute la question de la maladie mentale, aussi. Et en ce qui concerne le cerveau humain, on connaît très peu de choses, quand même.

Il faut essayer de comprendre l’autre et ses enfants, de s’écouter, de relaxer, de relativiser, de nuancer... Et on est dans une société où on ne nuance plus rien, où tout va vite, où il faut des résultats dans la seconde. Ce que j’essaie de faire, des fois, c’est d’enclencher le break à bras, et je répète souvent : OK, c’est quoi le pire?

Mes enfants, comme moi, ont de l’anxiété. J’ai appris à la verbaliser, à gérer. Mais j’ai 47 ans... À 17 ans, c’est plus difficile; à 12, encore pire. Alors j’essaie juste de relativiser, de me rappeler que ce n’est pas si grave. Écrire ce film m’a beaucoup changé. Écrire, c’est ma thérapie, et celui-là [ce film] m’a calmé. J’essaie de mieux comprendre mes enfants, et dans le milieu de travail, je décèle plus vite chez les autres l’angoisse, l’anxiété. Ça a beaucoup nourri mon empathie, en m’aidant à calmer le jeu.

Le guide de la famille parfaite, en salle le 14 juillet. La bande-annonce (source : YouTube)