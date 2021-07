Les grands films… de juillet 2021

Le soleil réchauffe l’âme de tout un chacun, le cœur est redevenu léger, et l’esprit est, avouons-le, en vacances. C’est donc le temps parfait pour rire et partir à l’aventure. Et comme Les grands films pensent à vous, c’est exactement ce qui est au menu pour ce mois du juillet où vous pourrez autant crier à l’abordage! qu’éclater de rire avec tendresse. Les films du mois sont :

Vendredi 2 juillet : Jeune Juliette , d’Anne Émond (2019)

Vendredi 9 juillet : Cabotins , d’Alain Desrochers (2010)

Vendredi 16 juillet : Maître à bord : de l’autre côté du monde, de Peter Weir (2003)

À noter que, en raison des Jeux olympiques, la programmation des Grands films du mois de juillet est écourtée.

L’annonce de la programmation des Grands films se fera sur le blogue cinéma chaque premier lundi du mois. Bon cinéma!