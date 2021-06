Jonah Hill fois trois

Pilier de la bande comique formée par Judd Apatow (pour qui il joue dans 40 ans, toujours puceau, En cloque mode d’emploi ou Funny People), réalisateur d'un joli premier film, Jonah Hill a aussi su montrer qu’il avait d’autres cordes à son arc, comme dans ces trois rôles.

True Story, de Rupert Goold Photo : 20th Century Fox

Multidimensionnel dans True Story, de Rupert Goold (2015)

Le nom l’indique clairement, l’histoire est bel et bien vraie. Mieux encore, le film est adapté de l’autobiographie de Michael Finkel, un journaliste en disgrâce dont l’identité a été volée par un assassin désormais condamné à mort. Centré sur la relation entre les deux hommes alors que le journaliste vient rencontrer le condamné en prison,

le film laisse découvrir un Jonah Hill, qui joue Finkel – devant James Franco – sobre et habité, et transmettant à merveille les sentiments bien naturels de fascination et de répulsion qui peuvent nous saisir face à un meurtrier.

Une ambivalence qui va comme un gant au comédien.

Le stratège, de Bennett Miller Photo : Sony Pictures

Méthodique dans Le stratège, de Bennett Miller (2011)

Aux côtés de Brad Pitt, lui aussi d’une force tranquille remarquable en ancien joueur de baseball devenu directeur général, Jonah Hill épate le public dans ce rôle d’un économiste formé à Yale qui lui vaudra d’ailleurs une nomination pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin. La passion sportive, l’émotion, la chance… que peuvent-elles face à la rigueur des chiffres et des statistiques? Là encore, il s’agit d’une histoire vraie, mais en plus d’un film majeur,

c’est peut-être aussi, et surtout, la preuve que Jonah Hill est plus qu’un acteur rondouillard et sympathique, mais bel et bien un interprète capable d’une profondeur et d’une mélancolie extrêmement touchantes.

Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese Photo : appian way/paramount/kobal/shutt/Appian Way/Paramount/Kobal/Shutt

Déjanté dans Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese (2013)

S’il retrouve grâce à cette chronique des années bling-bling signée Martin Scorsese relatant l’ascension et la chute d’un jeune courtier (là encore inspirée d’une histoire vraie, celle de Jordan Belfort) la dimension comique qui l’a fait connaître, c’est cette fois à la sauce noire et sardonique que Jonah Hill nous invite à rire.

Dans ce personnage tombant dans la coke avec l’allégresse d’un poulain, aux dents tellement blanches qu’elles en sont éblouissantes, il trouve de quoi exprimer une folie, une frénésie maladive, une outrance aussi drôle que terrifiante.

Bonne pioche, son interprétation démente lui vaut une deuxième nomination aux Oscar!

True Story sur ICI Télé dimanche 4 juillet à 1 h 21. La bande-annonce (source : YouTube)