La recette pas si bête de La chèvre

- C’est pas son jour de chance, dites donc.

- C’est jamais son jour de chance!

Les psychologues en entreprise ont parfois de ces idées… Pour aider son patron dont la fille a disparu depuis plus d’un mois au Mexique, l’un d’eux parvient à cette solution : associer au détective privé, à qui on a déjà confié l’affaire, un employé de l’entreprise qui a la particularité d’avoir autant de malchance que la jeune fille en question. Deux personnes qui ont la poisse collée aux crampons vont se comprendre, non?

Succès incontestable en salle, La chèvre est le film le plus vu en France en 1981 et a même été refait par les Américains (Pure Luck, de Nadia Tass en 1991). Il s’agit du deuxième film de Francis Veber, après Le jouet, et du premier d’une série présentant le même duo d’acteurs (les autres étant Les compères et Les fugitifs). Mais c'est surtout un film qui réunit (presque) tous les ingrédients, simples mais efficaces, d’une comédie d’action.

La chèvre, de Francis Veber Photo : Cinepix

L’exotisme

En avion, en bateau ou en voiture, nos deux compères arpentent le Mexique (acteurs locaux doublés en prime) dans un décor luxuriant.

Entre animaux sauvages et mer cristalline, le film profite à fond des paysages choisis pour mieux distiller un doux parfum d’ailleurs et d’évasion. Même la musique de Vladimir Cosma, sorte de fond sonore au flutiau pimpant, est dans le ton.

Un petit goût de vacances juste assez dépaysant. Le seul hic : cette misogynie ambiante (les femmes sont ou prostituées ou de vaporeuses éthérées qu’il faut sauver, années 80 obligent) qui a un arrière-goût ringard de fond de tiroir et qui empêche un peu le voyage d’être entièrement rafraîchissant.

La chèvre, de Francis Veber Photo : Cinepix

Un duo improbable

Même physiquement, on ne saurait faire plus différent.

Massif et imposant, Gérard Depardieu joue le détective privé au calme et aux muscles impressionnants, mais d’une rationalité à toute épreuve. À ses côtés, Pierre Richard (dans un rôle que Depardieu convoitait au départ), hirsute et plus malingre, est cet attire-malchance qui, littéralement, n’en rate pas une.

Entre les deux, bien sûr, le torchon brûle, jusqu’à ce qu’ils découvrent que grand ou petit, solide ou fragile, ce qui compte, ce n’est pas tant ce qui nous sépare que ce qui nous rassemble, malgré tout.

La chèvre, de Francis Veber Photo : Cinepix

De l’humour physique

Bien sûr, les jeux de mots et quiproquos font toujours leur effet. Mais en comédie, rien (ou presque) ne parvient à provoquer l’éclat de rire quasi immédiat que peuvent susciter les gags physiques. C’est ainsi depuis Laurel et Hardy et Buster Keaton – tout le monde le sait, Francis Veber le premier.

Chutes, évanouissements, gifles impromptues, cascades, allergies dévastatrices et cravates en feu : La chèvre ne lésine pas sur les bonnes vieilles farces. Et impossible à nier : même si la méthode n’est pas légère, on ne s’en lasse toujours pas.



La chèvre, le 25 juin, à 13 h sur ICI Télé. La bande-annonce (source: YouTube)