Le trésor d’ICI Tou.tv: Corbo, de Mathieu Denis

Jean Corbo a 16 ans en 1966. Fils d’immigrés italiens, il vit dans la municipalité de Mont-Royal et, pendant que son grand frère rejoint les rangs du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Jean, lui, est de plus en plus conscientisé et sensible à la réalité difficile des francophones au Québec. Deux de ses amis, Julie et François, lui font rencontrer un groupe clandestin révolutionnaire aux méthodes violentes, le Front de libération du Québec (FLQ). Le 14 juillet, le groupe l’investit d’une mission d’importance : déposer une bombe à l’usine de la Dominion Textile.

Avec Simon Lavoie, le cinéaste Mathieu Denis réalisait Laurentie en 2011. Pour sa première réalisation solo, Corbo, la posture et le ton changent. Il s’agit non plus d’asséner des réponses ou de provoquer agressivement, mais au contraire de regarder la jeunesse et les questions identitaires et révolutionnaires.

Le réalisateur le fait en s’interrogeant avec sincérité et humilité sur les limites de l’engagement, sur les conséquences autant individuelles que collectives de l’oppression ou sur la quasi-impossibilité de concevoir une approche légale et morale de la révolte.

Corbo de Mathieu Denis Photo : facebook.com/CorboLeFilm

En convoquant l’esprit de Pierre Falardeau, et en particulier de son 15 février 1839, Corbo réussit alors un numéro d’équilibriste assez impressionnant. Ainsi, le long métrage se tient constamment sur le fil séparant la dimension humaine de cette histoire – notamment par l’observation juste et émouvante des relations entre Corbo et son père – et la dimension politique – il faut voir cette scène où les jeunes gens regardent La bataille d’Alger, film essentiel de Pontecorvo sur la guerre d’Algérie, et saisissent que le monde qui les entoure ne peut être compris que comme le lieu d’un combat. Et la beauté là-dedans? L’intime et le collectif, plutôt que de se contredire, se complètent à merveille.

Là où d’autres auraient misé sur les violons et sur le spectaculaire, Corbo, lui, fait encore le choix intelligent de la pudeur et de la retenue, comptant sur l’intelligence de son spectateur, mais aussi sur un personnage principal ni noir, ni blanc, sans aucun manichéisme (joué par l’attachant Anthony Therrien). Mieux encore, derrière la caméra, derrière la petite histoire dans la grande histoire, c’est par un geste de cinéma affirmé et sûr de lui que Corbo se déploie.

La profondeur de champ soignée ramène sans cesse les hommes à leur condition de pions dans le décor. Les plans stricts mais jamais rigides contrastent avec le bouillonnement idéologique qu’entretiennent les personnages. Le sens du suspense est maîtrisé. Corbo ne fait pas que dévoiler un pan méconnu de notre histoire collective, il a cette intelligence des films qui savent que la nuance, la finesse et l’ambition sont les outils les plus efficaces pour qu’un regard vers hier nous aide en réalité à comprendre un peu mieux ce que nous vivons aujourd’hui.



La bande-annonce de Corbo. Découvrez le film sur ICI Tou.tv Extra (source : YouTube)