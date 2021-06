Aurélie Laflamme et ces héroïnes petit format au grand cœur

Non, les filles ados au cinéma, ce ne sont pas que des petits cœurs et des chatons mignons, et leurs histoires ne sont pas que des rêvasseries niaises au sujet des garçons. Ce sont aussi des caractères forts, de la fantaisie, des modèles inspirants. Nous en avons retenu cinq.

La fantaisiste dans Aurélie Laflamme, les pieds sur terre (Nicolas Monette, 2015)

Deuxième film tiré des aventures d’Aurélie Laflamme, , écrites par India Desjardins, Les pieds sur terre nous fait donc renouer avec l’héroïne fantaisiste et attachante, cette fois propulsée au cœur du mal : le 5e secondaire. Alors que l’heure des choix a sonné, que son avenir devient chaud, voire bouillant entre ses doigts, la jeune fille retrouve également son interprète,

Marianne Verville, dont le naturel, la sensibilité et la fraîcheur restent les plus jolis fils rouges de cette chronique d’émancipation qui trouve souvent le ton juste, ni trop proche, ni trop lointain, pour parler directement au cœur qui bat sous la carapace des ados.

L'amoureuse dans La boum (Claude Pinoteau, 1980)

Classique d’entre les classiques du film d’ado, véritable phénomène de société hexagonal, La boum a certes marqué une génération d’adolescentes qui voyaient en Vic, 13 ans, un rien délaissée par ses parents, grande amie de sa grand-mère et qui va vivre sa première boum, un double, une amie, une confidente, une sœur qui vivait avec la même intensité qu’elles les mêmes premiers émois.

C’était en grande partie, il faut l’avouer, grâce à Sophie Marceau, révélée par ce film et qui, depuis, n’a certes plus le même minois arrondi ni les mêmes moues boudeuses irrésistibles, mais qui n’en finit plus d’être, année après année, l’actrice préférée des Français.

La studieuse dans la série des Harry Potter (Chris Colombus, Alfonso Cuaron, Mike Newell, David Yates, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011)

Certes, l’univers imaginé par l’auteure J.K. Rowling a marqué l’imaginaire de nos chères têtes blondes par son portrait pour le moins original de la magie et de la sorcellerie. Mais au-delà des potions, des balais et des formules, c’est aussi le personnage d’Hermione Granger, entrée à l’école de Poudlard comme une parfaite petite première de classe et qui va grandir aux côtés d’Harry et de Ron pour se muer en jeune fille aussi lettrée que courageuse, intelligente, loyale et débrouillarde.

Le genre de modèle qui aide à grandir au mieux de sa forme.

La cruelle dans Méchantes ados (Mean Girls) (Mark Waters, 2004)

Dans la plupart des films pour ados, les déboires et péripéties placent nos jeunes héroïnes face à de vilaines méchantes contre lesquelles elles pourront finalement affirmer leur valeur et leur bon cœur. Mais tous les films ne se ressemblent heureusement pas, et sur un scénario de l’impayable Tina Fey, les méchantes ados de ce film sont aussi détestables qu’irrésistibles.

Véritables petites pestes réunies en clique, elles accueillent Cady, la nouvelle venue (Lindsay Lohan, du temps où elle était encore fréquentable) qui, malgré tous leurs efforts pour en faire une parfaite intrigante, finira par redéfinir, en terriblement drôle, le mot cool .

La sportive dans Joue-la comme Beckham (Gurinder Chadha, 2002)

Jess, 18 ans, vit à Londres avec sa famille sikhe. Douée pour le football, elle rencontre Juliette, passionnée par le même sport, mais que l’on empêche de jouer en raison de son genre. Si ce rapide résumé peut faire craindre le film-slogan pour féministes en herbe, il n’en est rien, tant l’humour, la tendresse, l’intelligence et le jeu très juste de Parminder Nagra et de Keira Knightley sont épatants.

Mais bien sûr, le fait que le film encourage, avec raison, toutes les jeunes filles à se battre pour leur passion et à croire, même parfois contre l’avis de leurs familles, qu’elles ont absolument le droit de tout faire ne peut pas nuire.



