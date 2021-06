5 bonnes raisons de visiter Mon royaume en Floride

En 2017, le jeune cinéaste américain Sean Baker (Tangerine) nous jetait à terre avec Mon royaume en Floride (The Florida Project), observation étonnante et galvanisante du quotidien d’une petite fille de 6 ans et de sa mère, qu’on pourrait prendre pour sa sœur. Voyons pourquoi.

Mon royaume en Floride, de Sean Baker Photo : Elevation Pictures

La Floride, le parc Walt Disney et ce qui reste habituellement caché

Le premier attrait de Mon royaume en Floride est assurément son décor.

Car Sean Baker, malin, a décidé de pointer ses caméras vers ce que les dépliants touristiques ne montrent jamais : les boutiques bas de gamme, où l’on peut acheter billets et souvenirs à prix réduit, les motels aux murs lézardés jaune, violet et rose délavés, les stationnements qui servent de terrain de jeu.

C’est là, en périphérie du parc Disney, que vivent Moonee, sa mère et sa bande.

Mon royaume en Floride, de Sean Baker Photo : Elevation Pictures

L’énergie comme rempart

Caméra souvent à l’épaule, fébrilité de chaque instant, sensibilité exacerbée qui capte la vie sur le qui-vive de ces laissés-pour-compte de la réussite :

la mise en scène de Baker est un antidote au misérabilisme, à la complaisance, au moralisme.

Et ces couleurs fluo et ces néons qui y brillent sans cesse sont surtout, on le comprend vite, comme des claques insolentes au visage de la misère.

Une critique acerbe

Au plus près de ses personnages, Baker sait les rendre attachants et plus grands que nature. Mais surtout, à travers eux, c’est tout l’univers Disney, son mercantilisme, son rêve en boîte qu’il enfonce dans la gorge de tous ceux et celles qui s’approchent, qu’il confronte.

Et à la joie factice et inquiétante de Disney, le cinéaste oppose, avec panache, le trash lumineux des enfants de la marge. Nécessairement, le choc est bouleversant.

Mon royaume en Floride, de Sean Baker Photo : Elevation Pictures

Des acteurs et actrices magnifiques

Intelligent et empathique, vif et singulier, Mon royaume en Floride tient aussi beaucoup à l’abattage et au charisme de ses interprètes : Brooklynn Kimberly Prince, magnifique, Bria Vinaite ou William Dafoe, superbe en gérant de motel au bon cœur mais impuissant.

S’il ne fallait qu’en garder une…

Parfois, dans un film, une seule séquence peut entièrement servir d’argument. Dans Mon royaume en Floride, cette scène non seulement existe mais coupe le souffle.

Tournée avec un iPhone, en toute illégalité dans le parc d’attractions, elle conclut le récit dans un crescendo dramatique hallucinant et reste, encore à ce jour, une des conclusions de cinéma les plus crève-cœur de l’histoire.

Mon royaume en Floride sur ICI Télé dimanche 20 avril, à 23 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)