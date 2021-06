Le trésor d’ICI Tou.tv : Diane a les épaules, de Fabien Gorgeart  

Diane est serveuse dans un bar. Elle aime rire, faire la fête et fumer, et n’a pas la langue dans sa poche. C’est une grande gueule, comme on dit, une femme libre, forte et fantasque. Une femme qui ne s’embarrasse pas de grand-chose. Et puisqu’elle est enceinte pour le compte de son couple d’amis homosexuels, et qu’elle rencontre durant sa grossesse un homme qui lui plaît, elle va aussi découvrir qu’elle ne fait pas que traverser la vie avec une jolie insouciance, mais a bel et bien les épaules solides, même si elle se les déboîte régulièrement.

S’il les évoque nécessairement par la bande, Diane a les épaules ne parle pas de procréation assistée, de gestation pour autrui, de modèle parental réinventé ou même des dilemmes amoureux et sentimentaux de la femme et des hommes impliqués dans cette drôle d’histoire.

Non, Diane a les épaules est d’abord et avant tout un portrait de femme follement attachante, du genre qui va découvrir presque malgré elle qu’elle n’a pas que des épaules, mais aussi un cœur.

Diane a les épaules, de Fabien Gorgeart Photo : Axia Films

Un portrait rendu d’autant plus captivant que le personnage principal est joué par Clotilde Hesme, grande tige brune aux allures rocks, révélée par un cinéma d’auteur plus intense et grave (Angèle et Tony, Les chansons d’amour, La belle personne), mais qui dévoile ici un charme dégingandé, une fantaisie et une légèreté tonique irrésistibles.

Bien sûr, on pourra souligner un petit ventre mou dans le dernier tiers de ce récit calme et sympathique (un comble pour un film sur une grossesse), mais ce premier film réalisé par Fabien Gorgeart, nous touche et nous apaise.

Car cette comédie singulière et décalée se vit au rythme de neuf mois, passés dans une grande maison perdue dans les bois, avec Diane et ses hommes, pour devenir une magnifique bouffée d’air frais. Inutile de souligner à quel point on peut en avoir besoin ces temps-ci.

Diane a les épaules sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)