Cinq bonnes raisons de (re)voir Starbuck

Donner son sperme. L’idée est belle, généreuse, et un rien lucrative aussi. Toutefois, David ne pouvait pas imaginer que des années plus tard, ce don, fait sous le pseudonyme de Starbuck , lui reviendrait en pleine face comme un boomerang, soit sous la forme de 500 enfants qui entament un recours collectif pour savoir qui est leur père. Bienvenue dans l’univers de Starbuck, deuxième long métrage réalisé par Ken Scott en 2011.

S’il y en a certainement d’autres, voici au moins cinq bonnes raisons de le (re)découvrir.

Starbuck Photo : Studio Canal

Une idée originale de Martin Petit

Certes, on en entend parfois se plaindre de l’invasion du cinéma québécois par les humoristes, mais dans le cas de Starbuck, force est de constater que

la réunion de la scénarisation de Martin Petit, de la réalisation de Ken Scott et de l’interprétation de Patrick Huard n’est pas qu’un effet de manche juste pour rire, mais bien une collaboration dont les grands gagnants sont avant tout l’humour, la tendresse, la candeur et la bonne humeur.

Une fiction pas si loin du réel

Bien sûr, l’histoire de David et de ses 533 enfants est une pure fiction, et assez originale en passant. Toutefois, les cas de paternités multiples après des dons de sperme ne sont pas rares dans la réalité. En 2011, un Québécois aurait ainsi été reconnu père de près de 150 enfants. Et au cœur du sujet : la notion d’anonymat reliée au don. Pour le film, par contre, c’est plutôt à un taureau canadien, roi des inséminations artificielles dans les années 80 et 90, que le titre fait ouvertement référence.

Starbuck, de Ken Scott Photo : Les Films Séville Inc.

Un rare succès international pour une comédie québécoise

La grande séduction avait, lui aussi, réussi à se frayer un chemin jusqu’aux écrans français. Toutefois, Starbuck, outre son succès en salle ici (le plus grand de 2011), a également séduit plusieurs festivals internationaux (comme ceux de Palm Springs ou de l’Alpe d’Huez, où il a remporté des prix), la critique de référence (Variety l’a ainsi inclus dans sa liste des meilleurs films de 2013) et les publics étrangers (Starbuck est sorti en France, aux États-Unis et dans pas moins de 25 pays ailleurs dans le monde).

Une fable universelle

Preuve que Starbuck avait bien ce petit quelque chose en plus propre à le rendre universel, trois producteurs étrangers ont jugé qu’il méritait d’être adapté à la sauce locale. En France, c’est ainsi José Garcia qui reprenait le rôle de Patrick Huard dans Fonzy (réalisé par Isabelle Doval), et aux États-Unis, Vince Vaughn dans Delivery Man (également réalisé par Ken Scott). Abordant des thèmes similaires, Vicky Donor, film indien réalisé par Shoojit Sircar, n’en est pas à proprement parler une nouvelle version, mais son lien de filiation avec Starbuck n’est toutefois pas difficile à assumer.

Starbuck, de Ken Scott Photo : Les Films Séville Inc.

Un regard différent sur la paternité

Les relations père-fils sont, depuis la nuit des temps, l’un des sujets chouchous du cinéma québécois. Souvent abordé sous l’angle des problèmes de communication (père taiseux / fils mal en point), il est dans Starbuck parfaitement dépoussiéré.

Qu’est-ce qui fait un père? L’apport biologique suffit-il? Quelle est sa fonction, au juste? Y’a-t-il une dimension éthique au don de sperme? Autant de questions neuves, modernes, traitées judicieusement sous l’angle de la farce et qui résonnent, pour une fois, loin du drame mélancolique et silencieux.

La bande-annonce de Starbuck, diffusé le vendredi 11 juin à 20 h sur ICI Télé (source : YouTube)