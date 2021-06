Notre année cinéma en trois coups de cœur

Bien sûr, l'année cinéma a été difficile et la plupart des films en ont été les victimes. Sorties repoussées, voire annulées, salles à demi ouvertes, moral général dans les chaussettes : rien n’a été aisé. Pourtant, cela n’a pas empêché le Gala Québec Cinéma (le 6 juin sur ICI Télé) de dévoiler ses nominations, et nos créateurs et créatrices d’être au rendez-vous. En particulier ces trois que nous nommons, nos trois coups de cœur officiels de l’année.

La nuit des rois du réalisateur Philippe Lacôte. Photo : Courtoisie du TIFF

Le directeur photo Tobie Marier Robitaille pour La nuit des rois, de Philippe Lacôte

Coproduit par le Canada, La nuit des rois, se déroulant dans une prison surpeuplée en pleine forêt proche d’Abidjan, mêle oralité, réalisme magique et tragédie grecque. Mais au-delà même de son récit passionnant et célébrant la force des histoires, porté par l’arrivée d’un nouveau venu dans ce lieu chargé, le film, aussi réussi que surprenant, tient assurément par la force de sa mise en scène. Tout particulièrement par sa direction photo veloutée, chaude, qui transforme l’intérieur de cette prison en un espace hors du temps, mais jamais déconnecté du réel. Un tour de force.

Caroline Néron et Kelly Depeault dans le film « La déesse des mouches à feu » Photo : Facebook/Entract Films

Kelly Depeault, dans La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Trouver qui allait interpréter Catherine, ado saguenéenne dans les années 90 imaginée par la romancière Geneviève Pettersen, n’a pas été chose facile pour la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette. Mais cette dernière a eu du flair en confiant le rôle à la jeune Kelly Depeault (L’échappée), qui rayonne en jeune fille de 16 ans en pleine découverte de tous les excès possibles alors que ses parents se séparent et qu’elle rencontre une nouvelle bande. D’une beauté magnétique, la jeune actrice semble animée par des pulsions tantôt de vie, tantôt autodestructrices particulièrement sincères, et porte le film sur ses épaules, qu’elle a solides. Une incarnation touchante de la liberté version punk.

Nadia Butterfly, de Pascal Plante Photo : Maison 4:3

Joëlle Péloquin (direction artistique) et Stéphanie Weber-Biron (direction de la photographie) pour Nadia Butterfly, de Pascal Plante

Malheureusement, les nominations aux Iris les ont oubliées (tout comme c’est le cas pour la superbe musique composée par Philippe Brach pour le documentaire Les Rose, ce qui est presque impardonnable). Qu’à cela ne tienne, elles auront fait – du moins visuellement – notre année. Les scènes de course comme si on y était, pendant lesquelles la caméra semble filer sur l’eau à côté de la championne olympique, les coulisses du monde olympique, les appartements des athlètes, les à-côtés, les fêtes, les transports en bus : tout concourt à donner le sentiment d’être une petite souris ayant accès à un monde habituellement secret. Mais surtout, tout concourt à composer une atmosphère pleine de solitude, d’amertume et de mélancolie, à mille lieues des clichés habituels sur la vie d’athlète.

