Souterrain : Sophie Dupuis et le cœur des hommes

Son film précédent, Chien de garde, avait révélé une cinéaste saisissante, à la mise en scène nerveuse et au sens du crescendo dramatique prenant (autant qu’un acteur, Théodore Pellerin, inoubliable en petite frappe intenable). Bien sûr le succès surprise de ce film a généré une certaine pression – « je sais que les gens ont de grandes attentes, mais ça me stresse de moins en moins parce que les premières réponses sont positives », avoue Sophie Dupuis en riant. Son nouveau film Souterrain retrouve les ingrédients du succès en transformant la famille criminelle en communauté de mineurs pour mieux plonger dans un univers où riment danger et solidarité, masculinité et culpabilité.

Nous avons rencontré Sophie Dupuis.

James Hyndman, Michaël Gouin, Sébastien Leblanc et Jean-François Boudreau en compagnie de Sophie Dupuis lors du tournage de Souterrain en 2019. Photo : gracieuseté Christian Leduc

Vous venez de Val-d’Or. Comment en êtes-vous arrivée à vouloir faire un film sur l’univers des mines?

Sophie Dupuis : Là-bas, c’est presque banal d’avoir des amis ou de la parenté qui travaille dans les mines, mais quand on n’est pas travailleur minier, on ne sait pas vraiment ce que c’est que travailler sous terre, le quotidien des mineurs, pas plus qu’on ne comprend leur jargon.

Mais une fois, alors que j’étais à l’université, mon père m’a emmenée lors d’un quart de travail sous terre, et immédiatement je me suis dit que je voulais un jour faire un film qui se passe là.

Le décor m’a vraiment accrochée. Par contre, ça ne pouvait pas être tout. En 2010, j’ai passé tout l’été en région; je suis descendue dans une douzaine de mines, j’ai parlé à plein de mineurs pour recueillir leurs témoignages et tout m’intéressait! Ça a été long à écrire, parce que je n’arrivais pas à choisir! Est surtout restée la fraternité entre les gars qui m’a interpellée, mais aussi cette dualité entre les gars tough et très tendres en même temps, très attentifs les uns aux autres, qui se disent je t’aime en blaguant, mais qui le disent quand même.

Sophie a ramené Théodore Pellerin, qui jouait dans son précédent film «Chien de garde» (2018), dans le rôle de Julien, confiné au fauteuil roulant après un accident de voiture. Photo : Axia Films

Encore une fois, après Chien de garde, vous vous intéressez à la masculinité. Qu’est-ce qui rend ce thème si fascinant à vos yeux?

S.D. : Je ne sais pas (rires). Le contexte s’est imposé. Mon prochain film va aussi l’aborder –je suis en train d’écrire et de faire de la recherche sur les drag-queens, pour évoquer une histoire d’amour déchirante entre deux d’entre elles. Il n’y a pas d’intention particulière, mais c’est un sujet qui me touche, m’émeut, qui m’obsède même. Peut-être parce que c’est loin de moi, que je veux comprendre.

Quand on me parle des conversations de vestiaire dans le sport, je me dis spontanément que je veux les entendre, je voudrais mettre des micros dans les valises de mes amis gars.

Et en m’y intéressant, j’ai surtout découvert que c’étaient des gars si tendres et si sensibles. Cet angle m’intéresse : montrer que ce n’est pas juste des gros toughs, ce qu’il y a derrière.

Avant de devenir l'un des films québécois les plus attendus de l'année, «Souterrain» a nécessité 10 ans de travail, confie Sophie Dupuis. Photo : Axia Films

Le tournage a eu lieu dans une mine. Comment s’est passée cette expérience particulière?

S.D. : D’abord, ça a été 18 mois de travail de mon producteur pour réussir à entrer dans ces mines, car ce sont des mines en production, avec des objectifs journaliers à atteindre, et notre présence les dérangeait. Mais on a créé des liens vraiment forts. Je sais aussi que le fait que je sois originaire de la région a aidé; ils nous ont dit que sans cela, ils n’auraient probablement même pas voulu lire le scénario. La prise de contact et la création d’un lien de confiance ont été longues. Ensuite, ça a été complexe à cause des règles de sécurité, ne serait-ce que quant au nombre de personnes qu’on pouvait faire descendre. Il y a des embûches du genre tous les jours, mais finalement, ça a été trippant.

On a créé des super beaux liens avec les mineurs, plusieurs sont même devenus figurants. Et on se tournait souvent vers eux pour qu’ils répondent à des questions techniques, pour m’aider dans ma mise en scène. Parfois, ils disaient aux acteurs : Moi, je dirais plus ça de même. Et je disais aux acteurs : Tu fais exactement comme il dit! C’est à eux que j’ai le plus hâte de montrer le film. Je veux vraiment qu’ils soient fiers et se reconnaissent.

Catherine Trudeau et Joakim Robillard en mineurs dans une scène du film «Souterrain», de Sophie Dupuis. Photo : Axia Films

Aux côtés de James Hyndman, Guillaume Cyr ou Théodore Pellerin, Joakim Robillard hérite du premier rôle dans cette communauté. Pourquoi l’avez-vous choisi?

S.D. : On l’avait vu dans Le bruit des arbres. J’ai vu énormément de gars en audition pour ce rôle, et pour moi, Joakim a été une évidence. Il avait entièrement cette dualité que je cherchais, du gars tough mais capable d’être vulnérable. Dès qu’on a parlé, j’ai vu qu’il avait bien compris le personnage. On a fait la scène de la cage, où il intimide un peu un collègue qui a été adopté – une scène casse-gueule –, et il a été le seul à vraiment comprendre ce qui se jouait.

J’ai eu une réaction physique en le voyant, ça faisait dix ans que j’écrivais ce personnage et d’un coup, il m’apparaissait! On s’est tous regardés et c’était évident.

