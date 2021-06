Iris 2021 : qui va gagner?

Le 6 juin, nous saurons quel film québécois sortira grand vainqueur de cette année cinéma si particulière. Mais en attendant, préparons le terrain avec nos prédictions dans quelques catégories choisies.

Caroline Néron et Kelly Depeault dans le film « La déesse des mouches à feu » Photo : Facebook/Entract Films

Pour l’Iris du meilleur film, sont en nomination :

Le Club Vinland, de Benoît Pilon

La déesse des mouches à feu , d’Anaïs Barbeau-Lavalette

My Salinger Year, de Philippe Falardeau

Nadia, Butterfly, de Pascal Plante

Souterrain, de Sophie Dupuis

Ici, la logique devrait l’emporter. Fort de ses 15 nominations, succès en salle et critique, La déesse des mouches à feu, avec son énergie punk, sera fort probablement le grand gagnant de cette soirée. Cela dit, Nadia, Butterfly, avec sa mélancolie post-olympique, seul film québécois choisi par le Festival de Cannes, aurait mérité une telle récompense.

Vacarme, de Neegan Trudel Photo : Axia Films

Pour l’Iris du meilleur premier film, sont en nomination :

Félix et le trésor de Morgäa, de Nicola Lemay

Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté

Vacarme, de Neegan Trudel

Netflix ou Crave? Sans rien enlever au film d’animation pour enfant Félix et le trésor de Morgäa, la compétition a probablement davantage lieu entre les deux plateformes où ont été diffusés Jusqu’au déclin (Netflix) et Vacarme (Crave). Et c’est au second que nous prédisons le prix, car cette plongée au cœur du quotidien d’une enfant placée par la DPJ touche au cœur, malgré ses maladresses, en restant sur le fil de la colère d’une jeune adolescente, opaque et ambivalente.

La déesse des mouches à feu est présentement à l'affiche au Québec. Photo : courtoisie Festival de cinéma de la ville de Québec

Pour l’Iris de la meilleure réalisation, sont en nomination :

Anaïs Barbeau-Lavalette pour La déesse des mouches à feu

Sophie Dupuis pour Souterrain

Philippe Falardeau pour My Salinger Year

Benoit Pilon pour Le Club Vinland

Daniel Roby pour Target Number One

Gros plans séduisants et détaillés, montage impressionniste (signé Stéphane Lafleur), séquences fébriles et fougueuses, musique dans le ton : c’est bien par sa mise en scène que La déesse des mouches à feu tente de se rapprocher du mystère de son héroïne, jeune adolescente cachant sa souffrance derrière excès et expérimentations.

My Salinger Year, de Philippe Falardeau Photo : Micro_scope

Pour l’Iris du meilleur scénario, sont en nomination :

Normand Bergeron, Benoit Pilon et Marc Robitaille pour Le Club Vinland

Sophie Dupuis pour Souterrain

Philippe Falardeau pour My Salinger Year

Catherine Léger pour La déesse des mouches à feu

Daniel Roby pour Target Number One

Adapter un livre de souvenirs n’est jamais chose aisée. Mais Philippe Falardeau, en adaptant celui de Joanna Rakoff, relève le défi en redessinant cette histoire sous l’éclairage d’un conte d’initiation pimpant, plaçant en son cœur cette idée très touchante des lettres intimes et sincères écrites par des admirateurs et admiratrices à leur idole littéraire, J. D. Salinger.

Jusqu'au déclin, de Patrice Laliberté Photo : Netflix

Pour l’Iris de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, sont en nomination :

Émilie Bierre dans Les nôtres

Marie-Evelyne Lessard dans Jusqu’au déclin

Margaret Qualley dans My Salinger Year

Sarah Sutherland dans Like a House on Fire

Karelle Tremblay dans Death of a Ladies’ Man

Fougue, énergie physique, jeu fébrile s’extirpant du traditionnel naturalisme réservé aux comédiennes et comédiens québécois : la performance de Marie-Evelyne Lessard dans Jusqu’au déclin mérite les honneurs.

Le club Vinland, de Benoît Pilon Photo : Lles films Opale

Pour l’Iris de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, sont en nomination :

Réal Bossé dans Jusqu’au déclin

Paul Doucet dans Les nôtres

Patrick Hivon dans Mont Foster

Antoine Olivier Pilon dans Target Number One

Sébastien Ricard dans Le Club Vinland

C’est le film le plus classique du cru 2020-2021. Mais si le classicisme du Club Vinland ne vire pas à l’académisme, c’est grâce à la performance de Sébastien Ricard, sobre mais habitée, retenue mais charismatique, simple mais inspirante.

La déesse des mouches à feu, d'Anaïs Barbeau-Lavalette Photo : Entract Films

Pour l’Iris de la révélation de l’année, sont en nomination :

Kelly Depeault dans La déesse des mouches à feu

Jasmine Lemée dans Mon cirque à moi

Rosalie Pépin dans Vacarme

Joakim Robillard dans Souterrain

Arnaud Vachon dans Le Club Vinland

Magnétique, rayonnante, pulsionnelle, d’une intensité à fleur de peau qui crève l’écran… on voit mal comment cet Iris pourrait échapper à Kelly Depeault, dont le talent a été révélé par La déesse des mouches à feu.

La nuit des rois, de Philippe Lacôte Photo : Périphéria

Pour l’Iris de la meilleure direction de la photographie, sont en nomination :

Jonathan Decoste pour La déesse des mouches à feu

François Gamache pour Le Club Vinland

Mathieu Laverdière pour Souterrain

Tobie Marier Robitaille pour La nuit des rois

Sara Mishara pour My Salinger Year

Révéler la chaleur moite d’une prison proche d’Abidjan. Créer autour d’un conteur une atmosphère qui invite la lecture mythique. Creuser des reliefs par des jeux d’ombres et de lumières judicieux : le travail de Tobie Marier Robitaille dans le magnifique La nuit des rois devra être récompensé, s’il y a une justice dans le merveilleux monde des galas.

Je m'appelle humain, de Kim O'Bomsawin Photo : Maison 4:3

Pour l’Iris du meilleur documentaire, sont en nomination :

Errance sans retour, de Mélanie Carrier et Olivier Higgins

Je m’appelle humain , de Kim O’Bomsawin

Tant que j’ai du respir dans le corps, de Steve Patry

The Forbidden Reel, d’Ariel Nasr

Wintopia, de Mira Burt-Wintonick

Au-delà de la polémique, reconnaissons qu’en alliant histoire intime et personnelle et grande histoire collective, avec soin, profondeur et art, Les Rose, de Félix Rose, aurait non seulement dû se trouver une place parmi ces nommés, mais gagner la statuette. Cela dit, Je m’appelle humain, portrait tout en délicatesse, en finesse et en émotion de la poétesse Joséphine Bacon, mérite lui aussi une reconnaissance à la hauteur de sa beauté.