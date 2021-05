Le trésor d’ICI Tou.tv : Amanda, de Mikhaël Hers 

L’événement est fictif, mais tout le monde peut le comprendre et en mesurer la monstrueuse réalité. Les tueries et attentats ont été si nombreux… Celui que présente Amanda – une tuerie au Bois de Vincennes à Paris –, évoque même un souvenir encore plus précis. Car le film a été réalisé trois ans à peine après les attentats du 13 novembre 2015.

Mais si, bien sûr, le choc de la boucherie reste traumatisant, le film de Mikhaël Hers (Ce sentiment de l’été) fait un choix audacieux, et tout aussi terrifiant : celui de montrer l’après.

Comment survivre? Comment continuer le train-train? Comment s’accrocher à la vie quand la mort a frappé? Et surtout, comment recréer, pour une petite fille de 7 ans qui vient de perdre sa mère lors de la tuerie, une apparence d’horizon?

C’est David, le petit frère de la défunte, qui doit se poser ces questions. Lui qui enchaîne depuis toujours les petits boulots et vient à peine d’amorcer une liaison avec une professeure de piano se retrouve tuteur d’Amanda en plein dans l’âge où l’impensable n’est que difficilement réalisable. Dire qu’il n’est pas prêt serait un euphémisme.

Amanda, de Mikhaël Hers Photo : MK2 Mile-End

Amanda est le genre de film simple et direct qui touche droit au cœur. Dieu sait que les risques de sensationnalisme et de racolage émotif étaient grands. Mais Mikhaël Hers les évite tous, illustrant les effets intimes d’un drame national et d’une violence insoutenable par une mise en scène d’une justesse et d’une limpidité absolues, sans artifices, sans effets. Même la musique se fait parfois timide devant l’ampleur du deuil (personnel et collectif) qu’il a choisi de filmer avec humanité et retenue.

La lumière peut-elle ressurgir des ténèbres? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi en s’accrochant aux performances d’une sensibilité bouleversante des interprètes d’Amanda que l’on finit par y croire : l’incroyablement attachant Vincent Lacoste et la révélation, Isaure Multrier – remarquée dans la rue par une directrice de casting –, dont le naturel rappelle, pincement au cœur compris, celui de la petite Ponette dans le film de Jacques Doillon.

Jacques Brel chantait Quand on n’a que l’amour, Amanda le montre. La grâce après l’horreur.

Amanda, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)