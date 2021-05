Félix et Meira : l’amour, toujours

En 2014, Maxime Giroux (Demain, Jo pour Jonathan, La grande noirceur) réalisait un troisième long métrage qui allait faire l’unanimité et lui valoir, entre autres, le prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto. On y replonge avec bonheur.

Félix et Meira de Maxime Giroux Photo : FunFilm Distribution Inc.

Une rencontre improbable

Comme toutes les histoires d’amour, Félix et Meira, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre. Toutefois, celle de ces deux personnages est, il faut le souligner, particulièrement inédite. Pire, elle n’aurait jamais dû avoir lieu, car Meira est une jeune mère de famille et une épouse juive hassidique, et Félix, un héritier célibataire et sans grand ancrage dans la vie. Pourtant, au détour d’une rue du Mile-End…

Félix et Meira, de Maxime Giroux Photo : FunFilms Distribution

L’envoûtement

Si la mise en scène de Giroux reste d’une sobriété et d’un naturalisme flirtant parfois avec le rigorisme, Félix et Meira envoûte le public. Il le fait d’abord grâce à son regard pudique et intelligent sur la communauté hassidique, appréhendée non comme une bizarrerie, mais comme un monde à part avec ses codes et ses règles, sans jugement ni blâme, et ensuite grâce à sa façon sensible et nuancée de déjouer les codes de la comédie romantique pour mieux raconter comment une rencontre peut littéralement bouleverser une vie. C’est autant le système de valeurs que le quotidien de ces deux êtres qui seront dynamités.

Félix et Meira, de Maxime Giroux Photo : FunFilms Distribution

Deux interprètes à leur meilleur

Si les personnages, entiers et bien campés, préservent leur part de mystère – et leurs contradictions – tout en restant aussi humains qu’attachants, la sensibilité, l’émotion et la délicatesse de Félix et Meira tient aussi beaucoup de la présence de deux interprètes formidables : Martin Dubreuil, d’un charisme sûr et adulte, et Hadas Yaron, bouleversante de force et de vulnérabilité.

Félix et Meira, sur ICI Télé le vendredi 28 mai à 23 h 34. La bande-annonce (source : YouTube)