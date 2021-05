Le trésor d’ICI Tou.tv : Le grand bain, de Gilles Lellouche 

Comme L’artiste (The Artist), Le grand bain a commencé sa carrière au Festival de Cannes avant de devenir un véritable phénomène, tant critique que public. Et comme Le grand jeu (The Full Monty), il évoque la solidarité improbable entre une bande de bras cassés et le décalage amusant entre le monde du spectacle et la vie ordinaire. Les références ne sont pas laides.

Et s’il n’est pas allé jusqu’aux Oscar et qu’il se penche davantage sur les problèmes existentiels et l’anxiété de ses héros que sur une situation sociale difficile, c’est encore à un autre succès populaire que ce film drôle et touchant fait penser : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, notamment par sa mise en scène stylée, effets de montage et de narration compris.

Mais si la recette du film-réconfort a été comprise à la lettre par Gilles Lellouche (Les infidèles), Le grand bain parvient toutefois à rester singulier.

Car l’univers tout aquatique dans lequel il plonge est celui d’hommes en déroute, ayant perdu pied dans un monde qui les dépasse et qui n’aime pas les faibles ou les ratés, et trouvant les uns dans les autres assez d’énergie et d’espoir pour garder la tête hors de l’eau.

Le grand bain, de Gilles Lellouche Photo : MK2 Mile-End

Ces hommes à fond de cale, ce sont ceux que Bertrand, en pleine dépression, va rencontrer à la piscine municipale lors d’un cours de natation synchronisée masculine. L’un est un tyran domestique; l’autre, un grand ado; l’autre encore, au bord de la faillite; le tout sous les yeux d’un entraîneur alcoolique et d’une enseignante en fauteuil roulant…

Et si les acteurs et actrices (Mathieu Amalric, Philippe Katherine, Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Virginie Efira…) s’amusent beaucoup, que les dialogues sont aussi drôles que dynamiques, et que la chaleur humaine et la tendresse règnent,

ce qui touche au cœur dans Le grand bain, c’est surtout ce qu’il montre de nous : un monde qui rejette violemment ceux et celles qui ne sont pas comme les autres, mais qui sait aussi leur offrir des espaces où l’union fait la force.

Candide? Peut-être. Mais apaisant, surtout. Car malgré les touches satiriques, et même si le récit semble par moments s’étirer, Le grand bain reste un film-bouillon de poulet pour l’âme, bien fait, sincère et qui tacle avec bonheur les préjugés ordinaires en ne laissant personne sur le bord de la piscine. On plonge.

Le grand bain, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)