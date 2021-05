L’archive du mois : Atanarjuat, la légende de l’homme rapide

Le meilleur premier film… le prix est aussi prestigieux qu’encourageant. Et en 2001, au Festival de Cannes, il était en plus événementiel. Car, parmi les 25 films en lice (dont Shrek!), le jury a choisi de couronner le film canado-inuit Atanarjuat, la légende de l’homme rapide, récit de la lutte de deux frères contre un religieux malveillant pour protéger leur communauté.

Événementiel, oui, car c’était la première fois qu’un réalisateur inuit, Zacharias Kunuk, remportait ce prix, et même un prix au Festival de Cannes.

On se souvient de cette récompense historique, et du reportage de Céline Galipeau, sur place en 2001, alors que Kunuk et son co-producteur, co-monteur et directeur photo Norman Cohn, recevaient tous les honneurs, aux côtés de Michael Haneke pour La pianiste et de Nanni Moretti pour La chambre du fils.