Les vieux chums : l’amitié à la vie, à la mort

L'un revient, l’autre est resté. L’un est poussé par la force des dernières fois, l’autre par un lien que rien ne peut abîmer. L’un se sait condamné par un cancer, l’autre l’accompagnera. C’est cette amitié d’enfance que la mort va renouer que filme Claude Gagnon (Keiko, Visage pâle, Kenny, Karakara…) dans Les vieux chums, hommage aux relations de jeunesse qui durent. « C’est un lien unique qui passe beaucoup par le non-dit que je voulais traduire au cinéma », précise-t-il. Nous l’avons rencontré.

La cinémathèque québécoise vient d’organiser une rétrospective de votre œuvre, L’œil singulier . Quel regard cela vous fait-il jeter sur votre carrière de cinéaste?

Claude Gagnon : C’est très étrange! Je suis quelqu’un qui vit par en avant. Depuis 40 ans, j’ai l’impression que j’ai toujours eu 30 ans. Je passe deux heures par jour à m’entraîner et à prendre soin de ma santé et je suis en forme comme quand j’avais 30 ans – à mon âge! Je n’ai jamais regardé en arrière, et là, pour la première fois de ma vie, je suis obligé de le faire. Est-ce que ça m’angoisse…? Tout à coup, je suis en tout cas forcé de penser à des choses auxquelles je n’ai pas pensé pendant 40 ans. En même temps, les projections font salle comble – aussi combles qu’elles peuvent l’être en pandémie (rires) – et je vis un high extraordinaire.

On a toujours, face à nos vieux films, l’angoisse qu’ils aient mal vieilli, on se demande comment ils vont être reçus. Même en dépit des bonnes critiques reçues à l’époque. Mais là, je dois dire que ça se passe vraiment bien et que je vis un moment plutôt euphorique. Et alors que je m’attendais à voir juste des têtes blanches, le public est plutôt jeune!

Les vieux chums, de Claude Gagnon Photo : Maison 4:3

On sent le ton et le récit très personnels. Pourriez-vous nous raconter la genèse des Vieux chums?

C.G. : J’ai fait beaucoup de films dans lesquels l’amitié avait un grand rôle à jouer. Elle en a joué un immense dans ma vie.

J’avais deux amis d’enfance que j’ai accompagnés dans la phase terminale du cancer. Ce que j’ai appris d’eux, c’est qu’en partant, ils ont aidé ceux qu’ils laissaient derrière à mieux vivre.

Entre autres, le dernier que j’ai accompagné était extraordinairement serein. C’est Luc Matte, qui avait joué dans Larose, Pierrot et la Luce et Visage pâle, que j’ai connu quand on avait 6 ans. J’ai vécu sa dernière année entièrement avec lui et je lui ai fait une proposition étrange : faire un film jusqu’à son départ. Il m’a dit : « Es-tu fou? (Rires.) Ça va trop m’épuiser. » Il savait ce qu’était le stress de jouer dans un film et il a refusé, mais il a ajouté : « Si après mon départ tu veux le faire, ça, ça me ferait bien plaisir. » Pourtant, après son décès, j’ai fait une dépression. J’ai dû faire face à ma propre mortalité. Je n’étais plus capable d’aller dans ma ville natale sans pleurer. J’étais en train de craquer, et c’est ce qui m’a envoyé au Japon à nouveau. J’y ai fait Karakara et après, je suis rentré au Québec. La première chose que j’ai faite, c’est de retourner à Saint-Hyacinthe, et tout à coup, j’étais bien. J’avais réglé cette question, et cette histoire de film m’est revenue.

Les vieux chums, de Claude Gagnon Photo : Maison 4:3

Vous venez de Saint-Hyacinthe et vous l’utilisez dans vos films. Cette fois, encore plus. C’est une ville qu’on ne voit quasiment jamais dans notre cinéma. Y a-t-il aussi une volonté de votre part de diversifier un peu les lieux de notre cinématographie?

C.G. : Je suis en amour avec ma ville natale! J’ai toujours adoré Saint-Hyacinthe. C’est une super belle ville, mais aussi, il y a une vie culturelle qui est très rare dans les petites villes de province. Je me suis toujours senti très fier de cette ville. J’en connais chaque recoin, chaque petite place.

J’aime faire des films où je me sens à l’aise, chez moi, avec des amis, des gens que j’aime et que je respecte, en qui j’ai confiance. Il y a des cinéastes qui font de la pub ou de la télévision. Je n’ai jamais fait ça. Je pense que je préfère être pauvre, mais libre.

Je me souviens d’avoir eu une longue conversation sur ce sujet à l’époque avec Jean-Claude Lauzon. Lui faisait beaucoup de publicités et il me disait qu’il était incapable d’y résister, car ça lui permettait de gagner des sous. Et il se sentait parfois pogné dans cette idée que l’argent lui procurait une liberté et qu’il faisait moins de longs métrages qu’il aurait voulu faire parce qu’il était coincé dans cette logique. Moi, je lui disais que j’en étais incapable. Je n’ai pas de mérite du tout, mais je ne saurais pas faire autrement, ou peut-être que c’est mon angoisse de créateur aussi, de ne pas savoir faire autrement!

Les vieux chums, de Claude Gagnon Photo : Maison 4:3

Qu’est-ce qui vous a donné envie de réunir Patrick Labbé et Paul Doucet dans ces rôles d’amis à la vie à la mort?

C.G. : Eh bien, au départ, ça devait être Roy Dupuis, mais pour toutes sortes de raisons, ça n’a pas marché. À la dernière seconde, il a accepté une série télé. Je me suis effondré! Heureusement, j’ai pensé à Patrick Labbé. J’adore ce qu’il fait depuis qu’il est adolescent. J’ai toujours trouvé que c’était l’acteur le plus sous-estimé du Québec. Il avait passé une audition pour moi pour Pour l’amour de Thomas, mais physiquement, ça ne cadrait pas. Je l’ai toujours regretté. Alors comme l’occasion était là, j’ai rajeuni le personnage et ça allait parfaitement. Patrick m’a posé beaucoup de questions qui m’ont aidé; il est très méticuleux et consciencieux, j’adore ça. Et pour l’autre rôle, je suis arrivé avec l’idée de Paul, qui est un gars extraordinaire. Patrick était vraiment content. Ils sont amis, se font confiance. Comme je disais, je veux travailler avec des gens que j’aime et qui sont le fun, et avec eux, c’était parfait. Dès la première lecture.

Je ne peux pas décrire à quel point ce tournage a été jouissif. Les deux ont compris chaque maudite virgule, chaque silence du scénario et c’est extraordinaire. Chaque fois que je criais coupez! , j’avais envie de hurler de joie.

Les vieux chums, en salle le 21 mai. La bande-annonce (source : YouTube)