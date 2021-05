Le trésor d’ICI Tou.tv : L’arrivée (Arrival), de Denis Villeneuve

Voyez L’arrivée (Arrival) sur ICI Tou.tv. Attention, le film n'est disponible que jusqu'au 27 mai

Comme tout le monde, Louise, experte en linguistique, ouvrira deux grands yeux ronds lorsque d’étranges et immenses ovales en genre de pierre atterriront un peu partout sur la planète. Mais Louise, pas comme tout le monde, sera recrutée par l’armée en même temps qu’un mathématicien pour essayer de nouer un contact avec ceux qui peuplent ces vaisseaux.

L’idée est tellement belle qu’elle en ferait pleurer : le langage et les mathématiques pour entrer en relation avec l’autre… Mais là où cette idée, imaginée par le romancier Ted Chiang, devient inoubliable, c’est qu’elle a été mise en scène par Denis Villeneuve dans ce qui reste peut-être encore aujourd’hui son plus beau film.

C’est que Villeneuve, en façonnant L’arrivée, semble avoir compris l’essentiel en revenant aux fondamentaux : ceux de la science-fiction à l’ancienne, solide, mature, qui hante et fascine bien plus qu’elle cherche à épater ou à faire pousser des cris.

Ces fondamentaux, ce sont d’abord par la direction artistique (signée Patrice Vermette) qu’ils sont illustrés. Vaisseaux-menhirs épurés, moyens de communication poétiques, touches élégantes rappelant un certain art moderne pur et géométrique… les idées épatent par leur simplicité. Or il y a encore la direction photo de Bradford Young, toute en brume, en sensibilité et en douceur, nimbant les paysages du Bas-Saint-Laurent d’une aura de mystère captivante. Ou, bien sûr aussi, la musique solennelle et mystérieuse du regretté Johann Johannsson.

Mais L’arrivée n’est pas qu’une belle coquille impressionnante et vide. Oh que non! Car cet environnement formel sert d’écrin à un message superbe : seuls le langage et notre solidarité nous permettront d’éviter la catastrophe.

Constat naïf? Au contraire. Cette pensée limpide et humaine est, au fond, celle qui est au cœur du cinéma de Steven Spielberg depuis le début, celle qui irriguait déjà Rencontres du troisième type (Close Encounters of the Third Kind) en servant de socle à une science-fiction intimiste, pleine d’humanité et de bonté.

Comme, en plus de ces fondamentaux, L’arrivée, c’est encore un récit qui ménage ses surprises en se retournant sur lui-même, une croyance candide en la magie du cinéma et une Amy Adams aussi mélancolique qu’entière et maligne dans un magnifique rôle de femme, on ne pourrait avoir plus hâte de découvrir la prochaine incursion de Denis Villeneuve en terres de science-fiction (Dune, prévu pour l’automne prochain).



