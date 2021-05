Hygiène sociale : une envie d’élégance

Après un Festival de Berlin virtuel, où il a remporté le prix de la meilleure réalisation dans la section Encounters, et une première aux Rendez-vous Québec Cinéma, elle aussi en mode pandémie (« Ça manquait un peu de oomph, mais c’était la première fois en 14 mois que je présentais un film à un public! » précise-t-il), Denis Côté, stakhanoviste du cinéma québécois, auteur de 13 films en 14 ans, présente son nouveau film, Hygiène sociale. Un film singulier où se succèdent des tableaux en pleine nature, où le ton est volontairement aussi badin que théâtral, et où de rares personnages (un homme, joué par Maxim Gaudette, et cinq femmes) devisent avec élégance et anachronisme d’amour, d’argent, de Dieu… Nous avons rencontré le cinéaste qui a tourné ce film en pleine pandémie, l’été dernier.

Hygiène sociale, de Denis Côté Photo : Inspiratrice & Commandant

Le projet du film existe depuis 2015, après votre lecture de Robert Walser. Pouvez-vous nous parler de cet auteur?

Denis Côté : Tout le monde semble vouloir tirer le film vers un projet lié à la pandémie, mais c’est vrai que ça a été écrit et nommé comme ça en 2015! Je m’étais fait offrir des livres de Walser par le délégué général du FidMarseille (un festival de cinéma) pour mon anniversaire. Je ne connaissais pas l’auteur et j’ai dévoré cinq ou six de ses livres en deux mois! Hygiène sociale, s’il n’est pas adapté de son œuvre, est proche de son style. Tout le monde parle en dandy, les observations des personnages sont quotidiennes et décalées, mais sans être excentriques.

C’est un auteur capable d’écrire trois pages sur une dame assise sur un banc de parc et c’est jouissif! Ses livres me donnent l’impression de regarder le monde tellement de biais! Et ils m’ont fait plonger dans une bulle intemporelle, sans rapport avec aujourd’hui, mais tellement élégante. J’étais peut-être en réaction au cinéma que je voyais, notamment québécois, où tu as l’impression que tous les dialogues doivent inclure un sacre ou deux.

Ça a fait naître une envie d’élégance chez moi, mais c’est un peu plus tard, lors d’un séjour de quatre semaines à Sarajevo où je passais toutes mes matinées dans le seul café non fumeur de la ville, que j’ai régurgité mes lectures, sans idée d’en faire un scénario ou une histoire. C’était presque de l’écriture automatique. Au retour, j’ai mis tout ça dans untiroir, sans jamais relire, et la vraie vie a repris son cours. Mais au mois de mai 2020, au pire de la pandémie, la comédienne Larissa Corriveau m’a demandé si je n’avais pas quelque chose dans mes cartons, car les acteurs avaient envie de jouer. J’ai pensé à ce texte.

Ce qui est étonnant, c’est que la distanciation sociale était prévue dès la conceptualisation du projet en 2015.

D.C. : Le mot n’existait même pas! Les dialogues étaient très intimistes et si je les avais traités de façon réaliste, sociale, j’aurais pu faire un film dans une cuisine ou un salon, mais je cherchais des idées cinématographiques pour tuer le côté kitchen-sink. Ça a donné des gens qui se crient par la tête des choses très intimes, qui sont dans des no man’s land, très loin de la caméra, un matériau très théâtral, mais avec un monde sonore créé pour chaque vignette. Tout était guidé par l’envie de tuer la théâtralité et de faire quelque chose de cinématographique, et l’idée de distanciation est venue de là.

Les conventions sont marquées, le dispositif cadenassé, et pourtant on a le sentiment que c’est votre film le plus drôle, peut-être même le plus personnel, en tout cas cinéphile, comme si ces contraintes avaient libéré quelque chose.

D. C. : J’adore les contraintes! On n’a pas d’argent, on a quatre jours, on n’a pas le droit de ceci ou de cela, alors jouons! Ça me fait toujours tellement plaisir et ça ne correspond pas au discours d’autres cinéastes qui veulent toujours plus de sous parce qu’ils associent budget et liberté. Moi, plus j’en ai, plus j’ai l’impression de ne pas avoir le droit d’essayer des choses! Le côté libérateur de ces projets n’apas de prix, pour moi.

Je n’ai jamais connu de plateaux de télévision, je n’ai jamais tourné quelque chose qui ne m’intéresse pas, je n’ai jamais fait de commandes. À 47 ans, le plus loin que je me souviens, ce sont mes premiers textes de critique de cinéma et j’étais déjà libre. Je jouis d’une liberté totale depuis le début, et faire des films comme ça me redonne une énergie qui me rend apte à faire le prochain.

En plus, ce sont des films (Carcasses, Wilcox, Hygiène sociale…) qui sont tournés et pensés vite, et je dois apprendre à me les approprier. Vic + Flo ou Répertoire des villes disparues, j’appelle ça des films morts. Je les ai pensés, tournés, sortis, je les maîtrise, je sais comment en parler. Ils sont faits. Mais les autres, ce sont des films qui vivent encore, parce que je ne les ai même pas encore compris. Je les trouve plus vivants. Parler d’Hygiène sociale, je trouve ça excitant, parce que je ne sais pas encore où je l’ai pris à l’intérieur de moi!

Vous faites dire à votre personnage qu’il a une vision romantique et idéalisée du cinéma. Et vous?

D.C. : C’est vrai que lorsqu’il dit que le cinéma fait le pont entre le réel et ce que pourrait être le monde, je suis un peu caché derrière, car je suis en réaction au cinéma réaliste social. Je l’abandonne de plus en plus. J’ai beaucoup de mal avec le cinéma d’univers, la science-fiction, avec des mondes entièrement fabriqués à la Wes Anderson ou Tim Burton. Je ne connecte pas, mais en même temps, je rejette le réalisme social. Je cherche un entre-deux. Ce qui m’intéresse, c’est comment nouer le documentaire et la fiction, comment relire et confronter les genres, comment détruire et reconstruire une histoire, comment m’assurer de ne pas faire un cinéma unanime.

J’ai toujours gardé cette idée, même en vieillissant, que je ne serai pas capable de faire un beau grand film pour tout le monde, qui fédère. Je n’aime pas le mot provocation , mais il faut toujours que je fasse chier quelqu’un dans la salle! Je sais que ça va quand des personnes sortent de la salle de projection.

Je vais toujours préférer une bonne discussion sur le cinéma avec quelqu’un qui déteste mon film à un déluge d’amour. Je ne trouve aucun chef-d’œuvre dans ma filmographie, mais je pense qu’elle est comme un cabinet de curiosités; c’est un mélange d’artisanat, d’immaturité et du souci de faire une œuvre.



