Réparer les vivants : au cœur de l’émotion

Un garçon de 17 ans est victime d’un terrible accident de la route au retour d’une virée en surf; une femme attend une transplantation cardiaque depuis trois ans. Autour de ces deux histoires parallèles et intimement liées, la cinéaste française Katell Quillévéré signe un film remarquable.

Réparer les vivants, de Katell Quillévéré Photo : Axia Films

Une adaptation toute en finesse de Maylis de Kerangal

Multiprimée (autant pour Naissance d’un pont que pour Réparer les vivants), Maylis de Kerangal est une sensation de la littérature française. Mais si son aura et son succès en font une autrice extra-adaptable pour le cinéma, reste qu’il fallait savoir comment incarner son style si romanesque, alliage unique entre le plus épique, le plus dense et le plus intime, entre le plus prosaïque et le plus ambitieux.

En trouvant l’équilibre parfait entre le quotidien hospitalier et l’extraordinaire (ce que vivent la famille du jeune homme et cette femme en attente), Katell Quillévéré y est parvenue.

L’émotion à tous les étages

Il y a bien sûr l’accident, tragique et saisissant, montré dans un prologue qui serre le cœur. Mais aussi les gestes quotidiens du personnel hospitalier – attentionné, doux, délicat et stressé –, dont, pour une rare fois, on ne montre pas le côté clinique et froid, mais bien davantage l’empathie et le soin.

En faisant se côtoyer le tragique et le banal, Quillévéré réussit un tour de force bouleversant, dans lequel l’émotion toujours juste est portée par des acteurs et actrices d’une sensibilité renversante : Bouli Lanners, Anne Dorval, Monia Chokri, Emmanuelle Seigner ou Tahar Rahim.

Anne Dorval dans Réparer les vivants de Katell Quillévéré. Photo : Distribution Mars

La grâce d’une cinéaste en pleine possession de ses moyens

Si l’émotion gagne vite, c’est aussi que Réparer les vivants est d’une beauté frappante.

Profondeurs de champ ciselées, sensualité et inquiétude transpirant de chaque image qu’elle consacre à la mer, paysages majestueux : Quillévéré a l’œil. Mieux, elle a aussi le rythme. Car c’est au gré d’ellipses surprenantes qu’elle transforme son récit en véritable épopée où dansent ensemble la vie et la mort, sans être ni rigide ni tire-larmes. Une réussite.

Réparer les vivants, sur ICI Télé, le vendredi 14 mai, à 0 h 46. La bande-annonce (source : YouTube)