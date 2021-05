Nulle trace, de Simon Lavoie : l’expérience cinéma

Un futur proche dessiné dans un noir et blanc saisissant. Un lieu indéterminé mais inhospitalier. Une femme sur une draisine qui vit de contrebande, et une autre, pieuse, cheminant vers la frontière avec son bébé. "Je voulais aller le plus loin possible dans l’abstraction dans un film tout de même narratif. On n’a aucune contextualisation, les personnages n’ont pas de background [historique], on ne connaît pas les enjeux… mais l’idée, c’était de s’élever au-dessus des technicalités, des causalités, des enjeux politiques et sociaux pour aller vers un discours plus philosophique", précise le réalisateur Simon Lavoie (Le torrent, La petite fille qui aimait trop les allumettes). Nulle trace, gagnant du prix du jury au dernier festival de Slamdance, prend l’affiche le 7 mai. Nous avons rencontré le réalisateur.

Nulle trace, de Simon Lavoie Photo : K-Films Amérique

Vous avez commencé comme peintre. Dans vos deux derniers films, Nulle trace et La petite fille qui aimait trop les allumettes, on sent une dimension picturale plus marquée. Vous autorisez-vous davantage à revenir à vos premières amours?

Simon Lavoie : Je suis un peintre raté (rires) maintenant converti en modeste collectionneur qui court les encans pour ramasser des petits formats. Mais pour répondre, c’est peut-être lié au noir et blanc. J’ai l’impression que le noir et blanc, en annulant toute couleur, permet de se concentrer sur les lignes, les formes, le vide, le plein, les textures… Ça se rapproche plus du dessin en effet. On s’attarde plus à la composition et à la force du cadrage. Mais évidemment, l’écueil est de faire des images trop pittoresques, trop bien cadrées, alors je dois parfois me faire violence pour éviter ces règles de composition classique. J’aime beaucoup L'Évangile selon saint Matthieu, de Pasolini, où c’est cadré tout croche, à l’épaule, de manière frontale, mais c’est tellement plus puissant.

Dans Nulle trace, ceci dit, le projet artistique se prêtait plus à une recherche plus picturale. Avec mon directeur photo (Simran Dewan), on a cherché les lumières un peu rares, pour donner une valeur un peu plus contemplative à ces images, mais pour que ce soit une beauté non pas pittoresque, mais rêche, austère.

Nulle trace, de Simon Lavoie Photo : K-Films Amérique

Le film aborde la question de la foi, mais au-delà de ce thème, seriez-vous d’accord pour dire qu’il est une parabole sur ce qu’il nous reste quand il ne nous reste plus rien?

S.L. : Le personnage joué par Monique Gosselin est aux confins du nihilisme; elle est complètement matérialiste, elle ne croit qu’en son arme à feu et ses capacités. Il n’y a rien qui la transcende; elle est violemment athée, contrairement au personnage joué par Nathalie Doummar, qui est pieuse, a toutes sortes de rituels et fait face à ce monde où elle est constamment en danger par une espèce de force tranquille, de confiance. Mais elles réussissent à entrer en contact. Et dans le personnage de Monique, quelque chose se fissure et la fait renouer avec une part d’humanité qui était enfouie, et elle décide de secourir cette femme étrangère si éloignée d’elle.

Je me dis que, quand il ne reste plus rien, il reste peut-être toujours ça, cette humanité. A priori, l’idée de départ, c’était un récit où on se demande si un contact, un dialogue est possible entre une personne qui vit dans le tangible et une femme dont la foi ne fait pas appel à la raison.

J’avais l’impression que ce questionnement résonnait avec ce qu’on vit aujourd’hui. Au niveau personnel, cette volonté de questionner le sens de la vie m’habite depuis longtemps. Et comme le personnage de Monique, dont la circonspection se transforme en fascination pour celui de Nathalie, les gens qui ont la foi me fascinent. J’aimerais croire, mais je n’en suis pas capable.

Nulle trace, de Simon Lavoie Photo : K-Films Amérique

Pourquoi avoir choisi Monique Gosselin et Nathalie Doummar pour interpréter ces deux femmes?

S.L. : Pour Monique, j’ai tâtonné beaucoup avant de la choisir, mais je suis assez fier de dire qu’elle est mon personnage principal. C’est une actrice qui a beaucoup joué, mais qu’on a peu remarquée. Je trouve qu’elle a quelque chose de touchant, de fragile : cette femme un peu trapue, renfrognée, avec ses doigts pleins d’arthrite, qui se mariait presque avec sa draisine, avec son costume, avec le paysage. Et elle avait ce bagout, cette québécitude, cette propension au naturalisme.. À l’inverse, Nathalie est plus solaire, avec une beauté noble et un peu froide.

Je les ai fait jouer dans deux registres différents mais complémentaires : Monique dans un naturalisme, et Nathalie comme si ses dialogues étaient des incantations ou des prières.

On pense au cinéma soviétique – notamment à Stalker, de Tarkovski – devant votre film, mais aussi au cinéma d’horreur, notamment par la musique. Quelles sont vos influences?

S.L. :

Stalker, c’est une influence contre laquelle je lutte pour ne pas singer de façon pathétique Tarkovski avec mes cinq personnes dans le bois et mon budget de Conseil des arts (rires), mais malgré tout, c’est là.

J’ai montré à mon équipe L’annonce faite à Marie, d’Alain Cuny, un ovni poétique qui réfute toutes les lois connues de la mise en scène. Mère et fils, de Sokourov, que j’ai découvert à 18 ans, est aussi un film important dans ma vie. C’est ce qui m’a donné envie de faire du cinéma à l’époque. Mais le bon cinéma de genre, d’horreur et de science-fiction m’interpelle de plus en plus également. L’appel au hors champ, la conception sonore, les clairs-obscurs… ça touche presque à l’essence du cinéma.

Nulle trace, de Simon Lavoie Photo : K-Films Amérique

Nulle trace sort dans un contexte particulier. Quel rapport entretenez-vous avec la salle de cinéma?

S.L. : Oh… Je suis tellement heureux que mon distributeur ait décidé de sortir le film et de foncer, alors que tous les films québécois se déprogramment. Parce que les spectateurs sont là. Et je me dis qu’il ne faut pas laisser toute la place aux plateformes.

Je crois beaucoup au cinéma en salle; ce sont mes fondements. Je suis entiché de la salle, de l’expérience immersive, du partage…

Nulle trace, ça passe extrêmement mal sur un écran d’ordinateur. C’est un film conçu par et pour le cinéma. Je suis assez fébrile de savoir que, pour la première fois, des gens vont pouvoir le voir sur grand écran.

Nulle trace, en salle dès le 7 mai. La bande-annonce (source : YouTube)