Avant les rues en quelques pages

En 2016, Chloé Leriche marquait l’histoire en réalisant le premier film de notre cinéma ayant été entièrement tourné en langue atikamekw. Mais Avant les rues, sensible et juste, mettait aussi en lumière le talent de Rykko Bellemare dans le rôle difficile d’un jeune homme cherchant la rédemption en revenant dans sa communauté après avoir commis un meurtre. Ce rôle lui a notamment valu l’Iris de la révélation de l’année.

Pour mieux comprendre ce film unique, Chloé Leriche a choisi et commenté pour nous l’extrait préféré de son scénario.

« Page 18. À l’origine, cette scène se déroulait à l’intérieur d’un chalet. Mais je ne voulais pas dépenser de l’argent dans un décor, et le lieu qu’on avait n’était pas adéquat. On a donc tourné cette scène dehors, mais il a plu; c’était une scène difficile, et on a manqué de temps. Le temps de montage que ça m’a pris pour récupérer cette scène est fou!

» La scène qui suit, la 24, est celle que j’aime le moins dans le film.

C’est le seul moment que je suis incapable de revoir. Par contre, dans le scénario, c’est un de mes moments préférés. Au moment de l’écrire, j’avais décidé de rendre le rythme du récit dans le scénario. D’où les phrases courtes, presque hachurées.

J’écris souvent en prenant en considération le découpage des scènes. Le film passe par le texte pour moi. Dans cette version de tournage, je ne sais pas pourquoi j’ai déconstruit mes paragraphes comme à la fin de la page 18... Peut-être pour être plus près d’un minutage réaliste, je ne me souviens plus.

» La scène d’après, la 25, n’est pas dans le film. Je voulais situer le rapport aux rituels et à la violence dans le monde contemporain. J’avais choisi [dans le scénario] des extraits vidéo aussi variés que cette séquence avec des béliers. Le scénario s’ouvrait d’ailleurs sur des vidéos des pas de danse des Crisps (ou des Bloods, je ne sais plus).

Il faut savoir qu’Avant les rues est né quelques mois après que j’ai été témoin d’une tentative de meurtre à Montréal. Je vivais dans un quartier chaud ciblé par des gangs de rues et il y avait eu des échanges de tirs de mitraillette derrière chez moi.

Après cet événement, je suis arrivée en terre atikamekw, à Obedjiwan, et des ados ont commencé à me parler du West Side et de l’East Side d’Obedjiwan comme s’ils étaient dans des gangs à L.A. Ça détonnait au milieu du bois. Je trouvais ça absurde. Le fossé entre le modernisme et le traditionalisme autochtone était apparent.

» La scène suivante, la 26, était une réponse à cela. Les extraits d’Hubert Reeves dans Avant les rues, c’est quelque chose comme une réponse au sens de la vie que j’avais envie d’offrir aux jeunes qui s’enlevaient la vie, ceux-là mêmes qui parlaient du West Side de la communauté atikamekw de 2000 habitants.

Quand t’es dans le fin fond des bois, que t’as le lac où pêcher, le bois pour chasser, que t’as cinq saisons et le temps d’en profiter, le ciel est beaucoup plus vivant que n’importe quelle chaîne YouTube.

En tout cas, cette nature-là peut te nourrir et te permettre de vivre. D’où la nécessité des semaines culturelles, où les Atikamekw ferment bureaux et écoles pour aller dans le bois. Les vieux transmettent leur savoir aux jeunes, et la nature s’inscrit dans le corps des gens : ses rythmes, ses lois, ses musiques, ses beautés, ses promesses. Ce partage nature-culture est très important, surtout en ce moment. Vivre en harmonie avec la nature, c’est refuser la hiérarchie qui place l’homme au-dessus de tout et comprendre la vie à partir de points de vue extérieurs à soi. C’est comprendre (et apprécier) la vie du point de vue animal ou végétal, par exemple. Si sur le plan de l’identité culturelle, l’homme appartient à la terre, le respect de cette dernière va de soi. En ce sens, la réponse autochtone aux crises actuelles n’est pas juste pertinente, elle est essentielle. »



Avant les rues, sur ICI Télé, le vendredi 7 mai, à 23 h 34.