Les grands films… de mai 2021

Que nous réservent Les grands films dans la programmation du mois de mai d’ICI Télé? Une touche de comédie romantique, une pincée de science-fiction, une once de biographie historique et une dose de comédie adolescente! En mai, on fait bien ce qu’il nous plaît. Voici le programme.

Vendredi 7 mai : La proposition (The Proposal), d’Anne Fletcher (2009) Vendredi 14 mai : L’arrivée (Arrival), de Denis Villeneuve (2016) Vendredi 21 mai : Colette, de Wash Westmoreland (2018) Vendredi 28 mai : Jeune Juliette, d’Anne Émond (2019)

L’annonce de la programmation des grands films se fera sur le blogue cinéma chaque premier lundi du mois! Bon cinéma.