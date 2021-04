Le trésor d’ICI Tou.tv : Pas besoin d’être long pour être bon!

Du 28 avril au 23 mai, ICI Tou.tv se met à l’heure des Rendez-vous Québec Cinéma et vous permet de découvrir, gratuitement, une sélection de courts métrages d’ici aussi inspirants qu’enthousiasmants.

Pour mieux y plonger, nous avons demandé à la programmatrice des courts métrages de l’événement, Miryam Charles (par ailleurs réalisatrice, notamment des films Une forteresse et Chanson pour le nouveau monde), de nous les présenter. Les voici donc, dans ses mots :

Une scène du court-métrage « Moi, Barnabé» Photo : ONF

De la lumière même dans les recoins les plus sombres de l'esprit. Une œuvre sur l'espérance envers et contre tout.

La nuit des chutes, d’Ariane Bilodeau Photo : Radio-Canada

Un puissant hommage à l'histoire d'une ville et aux gens qui y habitent. Le temps d'un film et à travers la voix d'un historien, Shawinigan renaît de ses cendres.

Scars, d’Alex Anna Photo : Radio-Canada

Douceur et violence se côtoient dans ce court métrage qui propose un regard intime et sensible sur le corps féminin.

Acting Out, de Jean-Sébastien Beaudoin-Gagnon Photo : Radio-Canada

Une solide réflexion sur le pouvoir du jeu et de l'interprétation comme exutoire ou comme moyen de trouver qui l'on est réellement.

Cayenne, de Simon Gionet Photo : Radio-Canada

Mystère et suspense dans ce film où l'on ne sait jamais sur quel pied danser. Toute une gamme d'émotions peut se lire et se vivre dans le regard de Marianne Fortier.

La saison des hibiscus, d’Éléonore Goldberg Photo : Radio-Canada

On ne peut jamais totalement échapper à son enfance. À travers le dessin, une jeune fille revisite un passé douloureux.

Parle-moi, de Jules de Niverville Photo : Radio-Canada

Une œuvre atypique où les corps s'expriment avec amour et fierté. La danse, la vie, dans tous leurs états.

The Trip, de Mikizi Migona Papatie Photo : Radio-Canada

Un homme est à la recherche d'un nouveau chemin pour sa vie. Pour ce faire, il se confie sur sa vie en communauté et son passé.

Le jour du Seigneur, de Simon Weizineau Photo : Radio-Canada

À travers son ennui, un adolescent nous révèle ses intérêts, ambitions et espoirs pour le présent et le futur.

Sneak Up, de Raymond Caplin Photo : Radio-Canada

Ce beau film d'animation nous invite, le temps d'une danse, à la rencontre des traditions du jeune cinéaste.

Aniksha, de Vincent Toi Photo : Radio-Canada

Un portrait juste d'une jeune femme prise entre deux choix. Le film révèle le talent indéniable de son interprète principale, Neeshi Beeharry.

Ka tatishtipatakanit, d’Isabelle Kanapé Photo : Radio-Canada

Isabelle Kanapé livre un très beau film sur le pouvoir des mots et sur la manière dont ils peuvent rapidement nous échapper pour prendre d'autres formes.

L'étreinte des Valkyries, d’Alan Lake Photo : Radio-Canada

Une envoûtante et sublime œuvre qui exprime, à travers les corps et la danse, la complexité des rapports humains.





Tous les films du programme Rendez-Vous Québec Cinéma sur ICI Tou.tv sont accessibles ici.