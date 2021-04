Le trésor d’ICI Tou.tv : Lafortune en papier, de Tanya Lapointe

« Pour moi, ce ne sont pas des œuvres d’art, ce sont des objets de plaisir. » Voilà comment Claude Lafortune, d’une rare humilité, évoque son travail, ces formidables sculptures en papier qui ont fait le bonheur de générations de spectateurs et spectatrices (à la télévision, bien sûr, notamment dans L’Évangile en papier, mais aussi au cinéma, pour le culte IXE-13 dont il signait les décors).

Et voilà ce qu’on pourrait dire aussi de Lafortune en papier, ce documentaire que consacre Tanya Lapointe à cet homme qu’il est impossible de ne pas aimer : un objet de plaisir.

Le plaisir, c’est d’abord de plonger dans toutes ces archives, certaines enregistrées, d’autres conservées dans des musées ou dans des boîtes chez Lafortune lui-même. La délicatesse d’une plume de paon, la rugosité d’une écaille de caméléon, le vent qui fait gonfler le drapeau de Jeanne d’Arc… Sous ses doigts et ses coups de ciseaux, le papier prend vie, se métamorphose avec grâce, devient presque le contraire d’une matière : un souffle.

L'animateur de L'Évangile en papier Claude Lafortune, en 1975 Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Le plaisir, c’est aussi de partager, devant son écran, les sourires émerveillés des enfants qui le voient pour la première fois transformer une feuille de papier blanc en colombe dans son dos, la joie pure de celles et ceux qu’il invitait dans son émission Parcelles de soleil et qui, devenus adultes, viennent le célébrer lorsqu’on lui décerne un doctorat honorifique à 82 ans, ou bien sûr le bonheur de ses complices qui racontent avec chaleur leurs souvenirs (Yannick Nézet-Séguin, heureux propriétaire d’un Brahms en papier; Marie Eykel ou Antonine Maillet).

Et le plaisir, encore, c’est de voir, durant ce moment passé avec lui, combien il pouvait être l’incarnation même de la gentillesse. Non pas cette gentillesse sirupeuse que certaines personnalités empruntent pour mieux paraître, mais une vraie bonté, simple et belle, qui semble émaner de chacun de ses gestes, de chacun de ses mots, de chacune de ses accolades.

C’est cette gentillesse, cette ouverture à l’autre, à tous les autres, qui fait perler quelques larmes devant des enregistrements d’époque où il demande à une petite fille noire s’il est plus difficile pour une personne noire ou pour une personne blanche de vivre, ou à une enfant malade ce qu’elle ferait si elle pouvait avoir une clé magique.

C’est le souvenir de cette gentillesse, enfin, qui serre le cœur lorsque Lafortune en papier se conclut sur un message, laissé par Marie Eykel, qui annonce la laide nouvelle. Claude Lafortune s’est éteint le 19 avril 2020. Et pour toujours, encore plus grâce à ce film, il restera cet homme au nœud papillon et aux lunettes rondes qui a su transformer le plus banal en objet de plaisir. Non, mieux. En créations magiques.

Lafortune en papier, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).