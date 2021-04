Oscar 2021 : qui va gagner?

Sorties en ligne ou décalées, événements virtuels, cérémonies repoussées… oui, l’année cinéma 2020 a certainement apporté son lot de défis et d’étrangetés. Pourtant, dans une année si chaotique, le besoin de repères et de jalons est probablement encore plus grand. Parmi eux, la soirée des Oscar (dimanche 25 avril) fait figure de baromètre. Jouons donc, malgré tout, au grand jeu des prédictions pour quelques catégories.

La réalisatrice Chloé Zhao parle via vidéoconférence durant la cérémonie des BAFTA. Photo : BAFTA/Reuters

Pour le meilleur film, sont en nomination :

The Father, de Florian Zeller

Judas and the Black Messiah, de Shaka King

Mank, de David Fincher

Minari, de Lee Isaac Chung

Nomadland , de Chloé Zhao

Promising Young Woman, d’Emerald Fennell

Sound of Metal, de Darius Marder

The Trial of the Chicago 7, d’Aaron Sorkin

Deux mille vingt marquait le triomphe du merveilleux Parasite, de Bong Joon Ho. Et pour poursuivre cette nouvelle tradition événementielle, rien de mieux que de couronner Chloé Zhao et son Nomadland. Ce serait une première (quoi, une femme peut réaliser le meilleur film de l’année?), mais surtout, un couronnement logique après une année à tout rafler (Venise, Toronto, Golden Globes…) et un exploit pour cette jeune réalisatrice, la première de l’histoire à récolter quatre nominations une même année.

Nomadland, le dernier film de la réalisatrice Chloé Zhao. Photo : Searchlight Pictures

Pour la meilleure réalisation, sont en nomination :

Thomas Vinterberg pour Another Round (Alcootest)

David Fincher pour Mank

Lee Isaac Chung pour Minari

Chloé Zhao pour Nomadland

Emerald Fennell pour Promising Young Woman

La présence surprise de Thomas Vinterberg ne devrait pas trop changer la donne, et là encore, on imagine bien les Oscar faire l’histoire en récompensant Chloé Zhao, qui ne serait que la deuxième femme à l’emporter (après Kathryn Bigelow) et la première d’origine asiatique.

Anthony Hopkins et Olivia Colman dans une scène du film « The Father » Photo : Trademark Films, Cine@, AG Studios NYC, Embankment Films, F Comme Film, Film4 et Viewfinder

Pour le meilleur acteur, sont en nomination :

Riz Ahmed dans Sound of Metal

Chadwick Boseman dans Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins dans The Father

Gary Oldman dans Mank

Steven Yeun dans Minari

Bien sûr, la mort de Chadwick Boseman à 42 ans en août dernier a saisi les esprits, et l’Académie pourrait vouloir marquer le coup (il est le septième de l’histoire à obtenir une nomination à titre posthume). Néanmoins, à tout seigneur tout honneur, et même si cette victoire ne reflétait pas la réelle diversité des nominations, Anthony Hopkins, bouleversant en vieil homme atteint d’alzheimer, devrait l’emporter. Ce serait son second, après celui obtenu pour son terrifiant Dr Lecter!

The United States Vs Billie Holiday, de Lee Daniels Photo : Les films Séville

Pour la meilleure actrice, sont en nomination :

Viola Davis dans Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day dans The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman

Frances McDormand dans Nomadland

Carey Mulligan dans Promising Young Woman

C’est LA course à suivre cette année. Chacune des nommées pourrait aisément l’emporter; ce sera donc un choix du cœur : Andra Dray, qui a déjà eu le Golden Globes et qui est bouleversante, fébrile et charismatique en Billie Holiday (en plus de chanter superbement), dans un film pas tout à fait à la hauteur de sa performance.

TIFF présentera Nomadland de Chloé Zhao, mettant en vedette Frances McDormand - un film présenté en première mondiale simultanément par le TIFF, la Mostra de Venise et le Festival de New York. Photo : Courtoisie

Pour le meilleur scénario adapté, sont en nomination :

Sacha Baron Cohen et ses coscénaristes pour Borat Subsequent Moviefilm

Florian Zeller et Christopher Hampton pour The Father

Chloé Zhao pour Nomadland

Kemp Powers pour One Night in Miami

Ramin Bahrani pour The White Tiger

Et pourquoi pas le triplé! Même si Florian Zeller peut créer la surprise, le talent de Chloé Zhao qui éclate aux yeux de tous et toutes cette année devrait faire en sorte qu’elle réussisse l’exploit : meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario adapté!

L'actrice Carey Mulligan incarne le rôle principal dans le film Promising Young Woman réalisé par Emerald Fennell. Photo : Focus Features

Pour le meilleur scénario original, sont en nomination :

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas et Kenny Lucas pour Judas and the Black Messiah

Lee Isaac Chung pour Minari

Emerald Fennell pour Promising Young Woman

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder pour Sound of Metal

Aaron Sorkin pour The Trial of the Chicago 7

L’apaisant Minari, le revendicateur Promising Young Woman ou l’historique The Trial of Chicago 7? Le choix est difficile, et si le cœur opte plus spontanément pour Emerald Fennell (ne serait-ce que pour son acuité à capter l’air du temps), l’Académie risque probablement de retrouver ses pantoufles en récompensant le scénariste-vedette Aaron Sorkin (pour son plus mauvais film…).

Soul, de Pete Docter Photo : Disney

Pour le meilleur film d’animation, sont en nomination :

Onward, de Dan Scanlon

Over the Moon, de Glen Keane

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, de Will Becher et Richard Phelan

Soul , de Pete Docter

Wolfwalkers, de Tomm Moore et Ross Stewart

Wolfwalkers, original et émouvant, a été une belle surprise. Mais on mangera notre chapeau si la récompense échappe à Soul, dernier-né musical et philosophique de Pete Docter (déjà lauréat deux fois pour Là-haut et Sans dessus dessous)

Gary Oldman dans le film « Mank » Photo : Netflix

Pour la meilleure direction photo, sont en nomination :

Sean Bobbitt pour Judas and the Black Messiah

Erik Messerschmidt pour Mank

Dariusz Wolski pour News of the World

Joshua James Richards pour Nomadland

Phedon Papamichael pour The Trial of the Chicago 7

Noir et blanc raffiné, effets de style abondants, effets de texture, compositions et angles soignés… le travail d’Erik Messerchmidt, hommage autant qu’imitation un rien gratuite au travail des immenses directeurs photo du grand Hollywood, devrait logiquement être récompensé.

La cérémonie des Oscar aura lieu le dimanche 25 avril.