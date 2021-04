La disparition des lucioles et les souvenirs de Philippe Brault

En 2018, après les univers masculins du Vendeur et du Démantèlement, Sébastien Pilote tricotait La disparition des lucioles, une fable lumineuse et musicale autour de Léonie (Karelle Tremblay), une jeune fille un peu perdue qui s’apprête à finir son secondaire et qui fait la connaissance de Steve, un guitariste tout aussi paumé qu’elle. Des personnages à la croisée des chemins qui sont accompagnés à merveille par la musique composée par Philippe Brault, dont les orchestrations d’inspiration hollywoodienne classique (on pense notamment aux mélos de Douglas Sirk) transmettent une puissance émotive et sentimentale prenante.

Nous avons voulu sonder les souvenirs du musicien, qui a été récompensé par un Iris de la meilleure musique pour ce film et a également composé la musique de Maria Chapdelaine, le prochain film de Sébastien Pilote.

Sébastien Pilote avait choisi de faire de Saguenay la toile de fond du film «La disparition des lucioles». Photo : Radio-Canada

Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Sébastien Pilote ?

Philippe Brault :

Sébastien avait demandé à Pierre Lapointe de faire la musique pour son premier film, Le vendeur. Je travaillais beaucoup avec Pierre à ce moment-là. Il était à l’aise de faire des thèmes pour le film, mais il avait besoin de quelqu’un pour développer davantage la musique.

Peu à peu, c’est devenu une cocréation de la musique. Mais comme ce n’était pas le plan au départ, j’ai rencontré Sébastien un peu par la bande. Cela dit, on s’est super bien entendus et au final, je pense que j’étais presque plus en contact avec lui que Pierre l’a été! Depuis ce temps, on est restés en contact. Quand j’allais en tournée à Chicoutimi, on se voyait. D’ailleurs, c’est drôle, parce qu’il a commencé à me parler du scénario de La disparition des lucioles – qui ne s’appelait même pas encore comme ça – à ce moment, avant même qu’il ne tourne Le démantèlement.

La comédienne Karelle Tremblay dans le film La disparition des lucioles Photo : Films Séville

Vous souvenez-vous des premières mélodies qui vous sont venues lorsque vous avez commencé à travailler sur le film?

P.B. :

Mon idéal, c’est de voir un peu d’images du film pour comprendre l’énergie, le rythme, et m’inspirer de la direction photo – j’y suis très sensible –, avant de commencer à composer. Mais pour ce film-là, les discussions ont commencé plus tôt.

Certaines choses, comme tout ce qui est joué par le guitariste de métal, devaient être faites avant le tournage. Plusieurs aspects se sont quand même vraiment concrétisés lors du montage, ce qui était particulier, car l’assemblage du montage a commencé avant que le tournage soit fini. C’est Stéphane Lafleur qui montait. C’est un très bon ami et donc, au lieu de mettre des musiques sur le montage en attendant, il m’appelait et on commençait déjà à penser à ce qui fonctionnerait. Mais je dois dire que Stéphane et Sébastien m’ont tendu un genre de piège quand ils ont commencé à mettre du Bernard Herrmann [mythique compositeur, notamment des musiques des films d’Alfred Hitchcock] sur les images. Là, je me suis dit : « Ok, on va jusque là! » Et quand on a eu l’idée que la musique pouvait apporter ce côté fable, plus même que ce que les images montraient, on a compris que c’est ce qui marchait.

Depuis le début, Sébastien et moi, on savait qu’on voulait que ce soit orchestral et généreux. Sébastien utilisait souvent ce dernier mot.

Et on savait aussi qu’on voulait que la musique prenne une place presque plus grande par moments que le récit lui-même. L’errance, le rythme un peu étiré donnent de l’espace pour ce genre de musique, d’ailleurs. Il y avait même un rapport avec Léonie, une adolescente qui erre et ne sait pas quoi faire de sa vie. Quand on est ado, ces moments d’errance font partie d’un romantisme, et la musique exprime un peu cela; oui, on voit seulement Léonie prendre un autobus pour aller ailleurs, mais pour elle, c’est une des grandes choses qu’elle a faites dans sa vie. Chaque petit choix qu’elle fait en est un grand pour elle, et je trouvais que ça valait la peine d’y aller expansif à cause de ça.

Karelle Tremblay incarne une jeune femme frustrée qui entretient notamment une relation équivoque avec son professeur de guitare (Pierre-Luc Brillant). Photo : Films Séville

Vous souvenez-vous de ce que vous avez pensé la première fois que vous avez vu le film fini?

P.B. : Ah oui! J’ai eu plein de doutes. (Rires.) Soit la musique marchait vraiment bien, soit elle cassait tout.

Bien sûr, on voit le film mille fois avant ça, mais au dernier visionnement, quand on le regarde avec des gens qui ne l’ont jamais vu, on dirait qu’on ne le voit plus du tout de la même façon.

C’est là que tu te dis, devant chaque plan : « Mon Dieu, vraiment, de la harpe alors qu’elle marche à travers Chicoutimi? » J’étais sûr de rien! Mais bon, à la fin du visionnement, tout le monde avait aimé ça, alors je me suis dit que ça allait. (Rires.)

Bande-annonce La Disparition des Lucioles Photo : Radio-Canada

Et finalement, quel est votre premier souvenir de cinéma (ou de musique de cinéma!)?

P.B. : J’allais beaucoup au cinéma quand j’étais petit et j’en ai beaucoup de souvenirs même si parfois, ils sont flous et les titres m’échappent. Quand j’ai commencé à étudier en musique, j’ai moins eu le temps d’y aller. Mais enfant et adolescent, je voyais tout ce qui jouait. Je me souviens de l’histoire d’un homme qui vivait parmi les loups… Non, pas Danse avec les loups!

C’est drôle, je pense que quand j’étais jeune, je ne m’attardais pas tant que ça à la musique des films.

C’est sûr que comme tout le monde, j’ai été marqué par les grands thèmes de John Williams. Mais je me souviens que durant mon adolescence, beaucoup de trames sonores étaient en fait des compilations, comme celles de Trainspotting. J’ai vraiment découvert beaucoup de musiques de cette façon, notamment à travers les films britanniques.



La disparition des lucioles, sur ICI Télé, le vendredi 23 avril à 20 h. La bande-annonce (source : YouTube)