Le trésor d’ICI Tou.tv : Les libres, de Nicolas Lévesque 

Comment un être humain privé de sa liberté peut-il la reconquérir? Est-ce, paradoxalement, par l’apprentissage de plus de discipline que l’on peut redevenir libre? Au fond, n’est-il pas essentiel d’introduire les idées de cadre, de limite, de règle pour que la liberté devienne réalité?

Ce sont ces questions passionnantes que soulève, entre autres, le premier et magnifique documentaire réalisé par Nicolas Lévesque : Les libres. Mais si elles viennent à l’esprit, le film, lui, ne les évoque jamais de façon théorique, bien au contraire.

Les libres, de Nicolas Lévesque Photo : Canopée Médias

C’est en réalité en se fondant dans la belle tradition du cinéma direct (sans intervention visible du réalisateur ou entrevue placée) et en optant pour une mise en scène dont la douceur accentue autant qu’elle tempère la dureté de ce qui est vécu que Les libres réussit à incarner son propos.

Mieux encore, c’est en nous immergeant au sein même d’un atelier de réinsertion dans une usine de transformation du bois à Roberval, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qu’il le fait. Cet atelier, c’est là que se retrouvent Pierrot, Samuel, Steeve et Frédéric, notamment, des ex-détenus ayant terminé leur peine, mais qui profitent de cet atelier pour à la fois apprendre un métier et retrouver leurs marques dans un monde où ils ne sont plus prisonniers, mais libres.

Retrouver sa liberté n’est assurément pas une chose facile. Mais pour les aider, ces hommes (et ces quelques femmes) peuvent compter sur une aide précieuse, celle d’Alain, travailleur social qui supervise leur cheminement, et sur un encadrement professionnel solide. Chaque matin, les réunions font le point sur leur moral, leurs apprentissages, leurs objectifs. Chaque semaine, les étapes sont franchies, avec rigueur et empathie. Chaque mois, les rapports sont remplis, en fonction des évolutions, de l’assiduité et des pas de côtés de chacun. Et durant les six mois nécessaires à l’obtention de ce diplôme d’études professionnelles, une écoute et un accompagnement ferme, mais toujours empathique leur seront offerts.

Non, redevenir libre n’est pas chose aisée. Les mauvaises habitudes d’hier ne sont jamais bien loin.

Mais la liberté devient plus lumineuse lorsque, sur notre chemin, des structures et des êtres nous tendent la main, nous écoutent et nous conseillent, sans paternalisme ni jugement.

Et l’espoir qui peut se lire sur le visage de ceux et celles qui en bénéficient est bouleversant. C’est rare. Comme le sont les documentaires comme Les libres.

Les libres, sur ICI Tou.tv. La bande-annonce (source : YouTube)