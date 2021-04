Le trésor d’ICI Tou.tv : Un peuple et son roi, de Pierre Schoeller

14 juillet 1789 : la révolte éclate dans les rues de Paris. L’enthousiasme et le goût de la liberté gagnent le peuple tandis que le roi Louis XVI tente d’accompagner cette lame de fond notamment soutenue par une nouvelle Assemblée constituante. Mais rapidement, le roi sera dépassé et, rattrapé après sa fuite, exécuté en 1793.

La révolution française, de Robert Enrico; Chouans!, de Philippe de Broca; Danton, d’Andrzej Wajda; Les adieux à la reine, de Benoît Jacquot; ou même Liberté, égalité, choucroute, de Jean Yanne… la Révolution française est assurément un grand sujet de cinéma.

Normal, voudrait-on dire, tant elle induit spontanément l’idée de fresque, de saga, tout en étant constitutive d’une identité nationale française (par les idéaux « Liberté, égalité, fraternité » qui y ont été établis et par une vision du politique déterminé par le peuple, heureusement toujours d’actualité).

Après son extraordinaire L’exercice de l’État, dans lequel il se préoccupait déjà de ces questions, Pierre Schoeller semblait donc un cinéaste naturellement compatible avec ce sujet. Mais si l’association est organique sur le papier, elle aura tout de même mis sept ans à se concrétiser dans Un peuple et son roi.

Un peuple et son roi, de Pierre Schoeller Photo : MK2 Mile-End

Il faut dire que ce film en est un ambitieux. Temporellement, d’abord, puisqu’il détaille une période longue et agitée, entre 1789 et 1793. Narrativement, ensuite, puisqu’il illustre en différentes vignettes chorales comment cet événement fondateur a été vécu du côté du roi (avec une séquence superbe, notamment, lorsque ce dernier signe, en larmes – puisqu’il se sait vaincu –, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen); du côté des têtes pensantes, comme Robespierre ou Marat; et du côté du peuple (hommes, femmes et enfants compris).

L’idée est jolie. Car en voulant montrer comment tous et toutes ont participé à la construction d’une nation, Schoeller réussit un film intensément démocratique, faisant des jeunes comme des moins jeunes des rouages essentiels de cette fabrication républicaine. Superbement mis en scène, éclairé avec panache, porté par une distribution impeccable (Olivier Gourmet, Adèle Haenel, Louis Garrel, Céline Sallette, Niels Schneider, Laurent Lafitte…),

Un peuple et son roi est bien plus qu’un bel objet : il est une réflexion aussi passionnante qu’élégante sur le pouvoir et à qui il appartient. Une réflexion pertinente en 1789 comme en 2021.



Un peuple et son roi sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)