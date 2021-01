Le trésor d’ICI Tou.tv : Larguées, d’Éloïse Lang

Larguées, c’est bien l’état dans lequel se trouvent Rose, indécrottable couche-tard irresponsable, Alice, mère de famille surorganisée au point d’en être rigide, et Françoise, leur mère de 60 ans, au fond du baril depuis que leur père l’a quittée pour une infirmière de 30 ans. Comment retrouve-t-on son assise? En partant en vacances mère-filles (pour remonter le moral de leur maman, disent les filles sans réaliser qu’elles sont elles aussi en pleine déconfiture), dans un club sur l’île de la Réunion, répond ce nouveau long métrage d’Éloïse Lang, une adaptation française d’un film danois d’Hella Joof.

Sorte d’improbable hybride entre La cigale et la fourmi et Les Bronzés version féminine, Larguées est le genre de film que l’on suçote comme un bonbon sucré, juste assez acidulé. En ces temps difficiles pour plusieurs, ne nous mentons pas : joyeux et inconséquent sont des adjectifs bienvenus.

Léger, donc, Larguées l’est, mais avec bonne humeur et tonicité, dans des paysages paradisiaques en plus. Rien n’y résiste, ni les cœurs brisés, ni les déprimes existentielles, ni même le deuil. Et si la formule réconfortante à souhait reste sans immense surprise, elle est néanmoins assez pimentée pour être la source d’un bon moment.

Larguées, d'Éloïse Lang Photo : Pathé

Car dans ce genre de film au récit vertueux et chaleureux, même s’il est cousu de fil blanc, ce qui compte, c’est bien la distribution. Si les seconds rôles sont tous particulièrement comiques (mention spéciale à Olivia Côte en animatrice à la répartie toujours à côté de la plaque assez géniale), c’est surtout un trio de femmes follement attachantes qui mène la danse :

Miou-Miou, qui à 20 ou à 60 ans semble toujours dégager la même énergie juvénile charmante, Camille Chamoux, formidable de tonicité et de présence, et l’indispensable Camille Cottin, fougueuse et pleine d’entrain, dont chaque apparition confirme le bien fou qu’elle fait au cinéma français.

Le tempo y est, le décor apaise, les punchs sont assénés tambour battant, le récit rebondit suffisamment pour cacher les angles morts, les actrices sont formidables : la fantaisie aérienne comme une bulle de savon fait du bien. C’est déjà beaucoup.

Découvrez Larguées sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).