Le trésor d’ICI Tou.tv : Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière

On imagine facilement, et avec une bonne dose d’admiration, la patience, la minutie, les heures passées à confectionner chaque image de ce film.

Car Ville Neuve, autant le souligner tout de suite, ce ne sont pas moins de 80 000 dessins sur papier, à l’encre de Chine, réalisés et animés sur une période de quatre ans à Montréal. Le proverbial travail de fourmi…

Mais si ce n’était que ça, l’admiration serait vaine. Car il y a bien sûr le résultat, rarissime exemple d’un film s’inscrivant dans le genre du cinéma d’animation pour adultes, fort peu répandu au Québec (ailleurs, les titres Persepolis ou Valse avec Bachir viennent vite en tête). Un résultat techniquement impressionnant, donc, notamment présenté au Festival de Venise en 2018, mais qui prouve surtout, après son envoûtant essai documentaire Transatlantique, que Félix Dufour-Laperrière est un artiste aussi singulier qu’intéressant.

Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière Photo : Productions Unité Centrale

Au cœur de Ville Neuve? Un homme, Joseph, le fatalisme chevillé au corps. Après une bagarre à Montréal, il décide de partir s’installer dans la maison d’un ami en Gaspésie et réussit contre toute attente à convaincre son ex-femme, restée dans la métropole avec leur fils, de le rejoindre. Une histoire de retrouvailles banale? Oui et non, car celle-ci se situe en plein durant la campagne référendaire de 1995, dont Félix Dufour-Laperrière réinvente d’ailleurs l’issue.

Explorant toutes les nuances de gris, autant dans ses dessins qu’en sondant l’âme de cet homme, Ville Neuve est un objet inclassable. Un essai, oui, citant notamment Andreï Roublev de Tarkovski, mais aussi une chronique douce et mélancolique et un sommet atteint dans l’art de l’épure.

On dit souvent qu’une image vaut mille mots. Rarement aura-t-on pu le comprendre aussi bien que devant Ville Neuve, dans lequel la finesse des traits de dessin et le minimalisme sont d’une expressivité totale.

Romance, intimité, solitude, désarroi, espoir, poésie, politique… Tout danse ensemble pour mieux inventer une trajectoire sociopolitique fantasmée du Québec.

Car si la musique enveloppante de Jean L’Appeau ou la profondeur des voix de Robert Lalonde et de Johanne-Marie Tremblay assurent la dimension humaine et chaleureuse du récit, le film réussit surtout à faire de l’idée même de la famille le lieu d’une réelle réflexion politique, entre espoirs ténus et désillusions. À bien y penser, l’idée est d’ailleurs loin d’être folle : l’incertitude amoureuse et l’incertitude politique peuvent bel et bien être les deux côtés d’une même médaille.

