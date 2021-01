Juste la fin du monde: ou le parfait petit bréviaire dolanien

Grand prix du Festival de Cannes en 2016, César des meilleurs réalisateur, acteur et montage, et lauréat de plusieurs prix Iris dont celui de meilleur film, Juste la fin du monde, adapté d’une pièce de Jean-Luc Lagarce, avec sa distribution de haute volée (Marion Cotillard, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Gaspard Ulliel) propulsait Xavier Dolan dans la stratosphère des grands auteurs internationaux. Pourtant, il n’y faisait que du Dolan . La preuve.

Une scène de « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/Sons of Manual

Les obsessions de Dolan

Le père dont l’absence a fondé les identités, la mère flamboyante et grande gueule, les cris, les larmes, le besoin d’être aimé et d’aimer qui déborde de chaque plan : comme dans J’ai tué ma mère ou Mommy, Dolan retrouve ses grands thèmes, et les transpose dans le huis clos d’une maison de famille où ils sont encore exacerbés, si cela est possible.

Marion Cotillard et Vincent Cassel dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière / Sons of Manual

Du style, du style, du style

Tiens, un ralenti sur des couvertures qui volent. Oh, des détails de vaisselle vintage. Ah, l’arrivée du héros en voiture sur les violons de Gabriel Yared. Et voilà encore la galerie de portraits de prolétaires ou les explosions musicales dans lesquelles le quétaine côtoie les grands sentiments. Oui, comme dans Les amours imaginaires, Laurence Anyways ou Tom à la ferme, Dolan utilise toutes les possibilités de l’outil cinéma pour mieux faire éclater à l’écran son style vif et vibrant.

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/Sons of Manual

L’émotivité à fleur de peau des personnages

Comme toujours chez Dolan, les personnages sont en réalité des vecteurs à émotion démultipliée. À la colère rageuse de l’un répond la timidité maladive de l’autre (Cotillard et Cassel, bluffants). À la réserve de l’un (Ulliel, dans son meilleur rôle) répondent l’apparente indifférence de l’une (Seydoux) et la tendresse mal contrôlée de l’autre (Baye, impériale). Mais surtout, elles et ils expriment, à leur façon distincte, un trop-plein d’émotions que Dolan mène en crescendo pour le laisser exploser dans une vague irrésistible.

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/Sons of Manual

Du Dolan pur jus… mais réinventé

S’il ne faisait que reprendre les codes dolaniens avec des comédiennes et comédiens français, Juste la fin du monde n’aurait que peu d’intérêt. Et c’est grâce au travail d’André Turpin qu’il trouve sa voix bien à lui. Nimbant les visages d’un halo presque botticellien, la lumière de Turpin, plus froide et crue que ce que le scénario précise (nous sommes en pleine canicule), accompagne une mise en scène où s’accumulent les gros plans, en plongée, souvent de biais. Sensuels, au plus proche des regards notamment de ces Rolls d’artistes, ils forcent une intimité qui, certes, peut gêner, mais finit par emporter l’adhésion de celui ou celle qui regarde.

