L’archive du mois : l’incendie du Laurier Palace, en 1927

Nous sommes au tout début de l’année 1927. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, une salle de cinéma réunit plus de 800 personnes pour assister à la projection de Get’Em Young, un film muet mettant en vedette Stan Laurel (avant qu’il forme, la même année d’ailleurs, son duo avec Oliver Hardy).

Est-ce en raison d’une cigarette (à l’époque, on peut fumer dans les salles)? Ou simplement à cause des pellicules en celluloïd qui s’embrasent trop facilement? Reste que, rapidement, l’après-midi cinéma tourne au drame. L’incendie, terrible, se propage à vitesse grand V dans la salle et fait pas moins de 80 victimes, des enfants.

En 1981, l’émission Pierre et compagnie revient sur cette tragédie en rendant hommage aux victimes avec émotion et sincérité et en recevant Léon Gadoury, survivant de l’incendie du Laurier Palace alors qu’il n’avait que 11 ans.