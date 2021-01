Le trésor d’ICI Tou.tv : Claire et les vieux, de Charles Grenier et Sarah Pellerin

Une fois n’est pas coutume; c’est sur une websérie, genre devenu un véritable vivier de talents que le grand écran devrait, s’il n’est pas trop bête, accueillir à bras ouverts, que nous allons nous pencher.

Claire et les vieux, bien qu’épousant le format désormais traditionnel de la websérie (fiction, 6 épisodes de 13 minutes chacun) est unpetit bijou de sensibilité et d’humanisme qui mérite bien cet arrêt, en particulier en ce début d’année que l’on craint autant que l’on espère.

Ce sont sous des cieux tragiques que nous rencontrons ladite Claire, petite fille de 9 ans, alors qu’elle attend les secours dans un appartement où sa mère vient de faire une surdose. Toutefois, si la scène saisit le public, elle ne dure pas et rapidement la fillette débarque à la résidence L’amitié, où habitent sa grand-mère et les autres vieux du titre.

Muriel Dutil et Irlande Côté dans une scène de « Claire et les vieux » Photo : Ugo Média

Une petite fille et une résidence pour personnes âgées, donc.

Oui, mais surtout une série dans laquelle il n’y a pas un plan qui ne déborde pas d’empathie, de bienveillance, d’humanité, sans pourtant jamais verser dans le conte de fées à l’eau de rose avec sirop d’émotions sucrées.

C’est l’art de l’équilibre, en somme, car l’émotion, bien réelle, suscitée par Claire et les vieux est simple, profonde et naît sans manipulation, sans trafic. Oui, oui, même avec une chanson de Marie-Mai…

C’est que la grande force de Claire et les vieux vient d’un alliage aussi rare que réussi entre le fond et la forme, les textes et la mise en scène. D’un côté, le choc des générations et les bienfaits de la cohabitation, malgré toutes ses difficultés, les amours déçues et les fêlures, mais le bonheur qui persiste, et de l’autre, une mise en scène tout en douceur, en délicatesse, en pudeur (cette musique de Pierre-Philippe Côté!) comme pour rendre plus moelleux les contours d’une réalité complexe. Intelligence d’esprit et sensibilité de regard : quelle combinaison renversante!

Et si devant tant de cœur, on résiste mal à regretter que seuls six épisodes soient offerts, on se délecte tout de même, sans bouder, de chaque instant de cette série lucide et tendre, belle et intelligente, et mettant en scène des personnages incarnés avec panache et solidité par Muriel Dutil, grand-mère idéale, mais qui a ses blessures, et Irlande Côté, qui confirme tout le bien que l’on avait déjà pensé d’elle dans Une colonie, de Geneviève Dulude-Decelles.

Découvrez Claire et les vieux sur ICI Tou.tv.