Clint Eastwood, Mad Max et Spielberg : les intrigants fantômes de La traque (The Rover)

En 2014, le cinéaste australien David Michôd confirmait avec La traque, un film post-apocalyptique nourri de bien belles influences, tout le bien que l’on pensait déjà de lui grâce à Animal Kingdom.

Clint Eastwood dans l'un des nombreux westerns dans lesquels il tient l'affiche. Photo : Getty Images/Keystone

Une touche de Clint Eastwood

Dans un désert australien, 10 ans après la crise , comme le précise un carton noir en guise d’introduction (une crise qui, on le devinera au cours du film, a ravagé les économies occidentales), Eric, 44 ans (Guy Pearce, terrifiant), se fait voler sa voiture. Aussi impitoyable que Dirty Harry, raide et froid comme le cow-boy Eastwood, il traque inlassablement les trois voleurs, tandis qu’à ses côtés, un homme-enfant effrayé et pulsionnel (Robert Pattinson, étonnant) rend les choses encore plus compliquées. Œil pour œil, dent pour dent, dans un monde en perdition, où même les chiens semblent plus humains que les hommes.

Mad Max, de George Miller Photo : Kennedy Miller Productions

Une bonne louche de Mad Max

Qui dit désert et post-apocalypse dit presque nécessairement Mad Max. D’autant plus quand on y ajoute les éléments Australie, violence et atmosphère futuriste. Mais David Michôd est malin et prend ouvertement le contre-pied de la furie du film de George Miller en se révélant aussi sec, asséché et sous-tendu par une angoisse existentielle constante que le premier était virulent, sauvage et bruyant. Plus que pessimiste, désespéré.

Duel, de Steven Spielberg Photo : © universal studios

Une pincée de Duel

Féroce et maladivement beau, La traque nous emprisonne dans des images suffocantes, dont les couleurs semblent aplaties par le soleil, et les mouvements, anéantis par une caméra serpentine. Mais c’est aussi le souvenir du premier film de Steven Spielberg qui s’active. Car, comme Spielberg, Michôd préserve le mystère et fait confiance à une économie de moyens et à une construction dramatique tétanisante qui laisse exploser la violence en bout de course de façon aussi brutale qu’inattendue.





La traque, sur ICI Télé, le 8 janvier, à 0 h 45. La bande-annonce (source : YouTube)