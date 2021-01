3 films pour commencer 2021 du bon pied

Nous voici donc en 2021, dans les balbutiements d’un temps que l’on espère et qu’on se souhaite à tous et à toutes rempli d’espoir et de joie. Voici trois films piochés dans la programmation cinéma d’ICI Télé pour nous aider dans ce programme réjouissant.

Tonnerre sous les tropiques Photo : merie weismiller wallace, smpsp/Merie Weismiller W

On rit sans pouvoir s’arrêter devant Tonnerre sous les tropiques, de Ben Stiller (vendredi 1er janvier, à 0 h 40, sur ICI Télé)

Un bataillon perdu dans la jungle est la proie d’un environnement hostile, une mine explose et tue le réalisateur de la superproduction guerrière sans que personne ne le réalise... Bienvenue dans le film de guerre revisité par Ben Stiller avec un sens de la satire et du politiquement incorrect parfaitement génial, en particulier grâce à Robert Downey Jr., qui interprète un acteur maintes fois récompensé, adepte de la Méthode et choisi pour interpréter un sergent afro-américain (!), et à Ben Stiller lui-même, en star déchue du cinéma d’action hilarante.

Film dans le film, caprices de stars, aventure aussi farfelue que subversive : l’année commence en beauté.

Le casse du siècle, d'Adam McKay Photo : Jaap Buitendijk

On assiste à un cours d’économie fascinant avec Le casse du siècle, d’Adam McKay (samedi 2 janvier, à 23 h 30, sur ICI Télé)

Dans ce film à la fois drôle et cynique qui explique à grands coups d’insertions pop et de répliques assassinesla grande crise économique de 2008, Christian Bale joue (aux côtés de Steve Carell, de Ryan Gosling et de Brad Pitt) un investisseur qui remarque dès 2005 que le marché immobilier américain n’est qu’à une bulle de s’écraser. Asocial, borgne, toujours en t-shirt et pieds nus, des baguettes de batterie dans les mains, il est pris pour un fou par ses supérieurs, mais remportera la mise… sans une once de joie.

Pathétique et visionnaire, il est, dans la version que donne Bale de ce personnage réel (il s’est tellement investi dans son rôle qu’il a lui aussi refusé toute interaction avec les autres interprètes durant le tournage), l’incarnation de l’idée que l’argent ne fait pas le bonheur. Une devise à garder en tête pour l’année à venir.

La folle histoire de l'espace, de Mel Brooks Photo : MGM

On visite la planète Spaceball dans La folle histoire de l’espace (dimanche 3 janvier, à 15 h, sur ICI Télé)

En 1987, Mel Brooks, qui n’en était pas à sa première folie parodique (Frankenstein Junior, Le shérif est en prison), s’attaquait à un monument : La guerre des étoiles. Évidemment, en une version pour le moins différente où les terribles Spaceballs cherchent à voler tout l’oxygène de la planète Druidia. Mais sur leur chemin se dresseront notamment le capitaine Yop Solo et son fidèle Beurk ainsi que la princesse Vespa.

Répliques hilarantes, situations parfaitement loufoques, parodie comme il ne s’en fait plus : La folle histoire de l’espace est le film parfait pour commencer l’année sans trop se prendre au sérieux. Et Dieu sait que nous avons tous et toutes besoin de légèreté.

À tous et à toutes, une excellente nouvelle année, et que l’on oublie rapidement 2020!