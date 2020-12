Le guide cinéma des Fêtes – sixième partie

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire. Histoire de retrouver un peu de quiétude, voici quelques films choisis à regarder confortablement sur ICI Télé durant ce temps des Fêtes que l’on vous souhaite sous le signe de la bienveillance.

Dragons, de Dean DeBlois et Chris Sanders Photo : Dreamworks

On apprivoise toutes ses peurs devant Dragons, de Dean DeBlois et Chris Sanders (mercredi 30 décembre, à 13 h, sur ICI Télé)

Tant bien que mal, le petit village viking sur l’île de Beurk résiste aux attaques de dragons depuis des siècles. Mais Harold, le fils du chef (doublé au Québec par Xavier Dolan), ne peut se contenter de les subir, et grâce à une de ses inventions, il parvient à blesser un dragon furtif. Or plutôt que de l’achever, il préfère doucement l’apprivoiser et même le nommer. Jusqu’à ce qu’il devienne son ami, un vrai spécialiste des dragons.

Fable épique autant que célébration joyeuse de la différence, Dragons est le genre de film qui donne des ailes.

Humour, animation superbe et détaillée, aventures et amitié : le compte est bon!

La chèvre, de Francis Veber Photo : Cinepix

On combat la malchance devant La chèvre, de Francis Veber (jeudi 31 décembre, à 13 h, sur ICI Télé)

Pour aider son patron, dont la fille a disparu depuis plus d’un mois au Mexique, un psychologue en entreprise propose d’associer au détective privé, à qui on a déjà confié l’affaire, un employé de l’entreprise qui a la particularité d’avoir autant de malchance que la jeune fille en question. Pour sa deuxième réalisation,

Francis Veber réunit Gérard Depardieu et Pierre Richard dans une comédie d’action aux ingrédients classiques mais tellement efficaces : de l’exotisme, un duo improbable et une bonne dose d’humour physique.

Une scène du film Dilili à Paris qui sort le 21 décembre au Québec Photo : Nord-Ouest Films

On célèbre les femmes devant Dilili à Paris, de Michel Ocelot (vendredi 1er janvier, à 9 h, sur ICI Télé)

Quoi de mieux pour commencer l’année que de célébrer le génie au féminin?

Et si en prime, on peut voyager dans le Paris de 1900, aux côtés d’une jeune héroïne embarquée malgré elle au cœur d’un terrible complot anti-femmes, et que l’on peut croiser Louise Michel, Marie Curie ou Sarah Bernhardt, le festin est total. C’est ce que propose ce film de Michel Ocelot, pédagogique et poétique, lumineux et plein d’espoir, dont l’animation fluide et pimpante est aussi agréable que la lettre d’amour à Paris et à la féminité qu’il écrit.