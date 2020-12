Le guide cinéma des Fêtes – cinquième partie

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire. Histoire de retrouver un peu de quiétude, voici quelques films choisis à regarder confortablement sur ICI Télé durant ce temps des Fêtes que l’on vous souhaite le plus bienveillant possible.

Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

On montre ses muscles devant Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde, de Daniel Roby (mardi 29 décembre à 19h30, sur ICI Télé)

Né à Saint-Cyprien-de-Napierville, Louis Cyr immigre aux États-Unis en 1878, où ses talents sont vite remarqués. Car l’homme est une force de la nature, un vrai costaud qui soulèvera des charges de plus en plus lourdes, jusqu’à devenir l’homme le plus fort du monde et ainsi trouver sa place dans la société. Sauveur des recettes des films québécois en salle en 2013, et champion des Jutra (il en a gagné neuf, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur), le film de Daniel Roby (Funkytown) souligne – par une caméra à l’épaule discrète mais dynamique, des ellipses rythmées et une direction photo lumineuse – un propos symbolique aussi fort que riche : chaque exploit de Louis Cyr est une revanche de toute la population canadienne-française contre ceux et celles qui l’ont dominée ou méprisée.

Entre Vercingétorix et d’Artagnan, Antoine Bertrand trouve un rôle à sa hauteur, attachant et émouvant, et comprend bien qu’à travers son Louis Cyr, c’est aussi tout un peuple se tenant debout et relevant le menton qui est filmé.

Les saveurs du palais de Christian Vincent Photo : Métropole Films Distribution

On se régale devant Les saveurs du palais, de Christian Vincent (lundi 28 décembre, à 0 h 47, sur ICI Télé)

L’angle est singulier, mais ô combien français. Car avant d’être président, l’homme qui occupe la plus haute fonction française est aussi un gourmet.

Et c’est sur la relation, tendre et singulière, qui unit le chef de l’État à sa cuisinière que se penche ce film sympathique.

Mieux encore, c’est en évoquant précisément la relation entre Danièle Delpeuch – cuisinière établie dans le Périgord et amoureuse des produits frais et locaux – et François Mitterrand qu’il se déploie, comptant sur la présence dynamique de Catherine Frot et celle, aristocratique, de Jean d’Ormesson. Arcanes du pouvoir et chou farci au saumon : la recette ne vise peut-être pas le trois étoiles, mais elle est alléchante.

L'école du rock, de Richard Linklater Photo : Paramount Pictures

On marque le rythme devant L’école du rock, de Richard Linklater (mardi le 29, à 15 h, sur ICI Télé)

Il est persuadé de détenir tous les secrets du rock et n’hésite pas à prendre toute la place pour le faire savoir. Néanmoins, lorsqu’il est viré par son propre groupe et qu’il se retrouve sans moyens, Dewey manigance pour pouvoir devenir prof remplaçant. Devant sa nouvelle classe, sa connaissance du rock et son attitude surprennent… mais finissent par créer l’étincelle.

Dans un rôle sur mesure – il a même composé plusieurs des chansons qu’on entend dans le film –, Jack Black fait des merveilles devant des enfants épatants de charisme et de talent.

La bonne humeur, le rock et les rires règnent; pourquoi s’en plaindrait-on?