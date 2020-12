Le guide cinéma des Fêtes – quatrième partie

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire. Histoire de retrouver un peu de quiétude, voici quelques films à regarder confortablement sur ICI Télé durant ce temps des Fêtes que l’on vous souhaite le plus bienveillant possible. Avouez-le, quoi de mieux pour cela qu’un samedi entier à regarder des films, en pyjama et en famille, pendant qu’il neige à flocons dehors?

La fameuse invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti Photo : Maison 4:3

On applaudit devant La fameuse invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti (samedi 26 décembre, à 13 h, sur ICI Télé)

Sorti au Québec au début de 2020, année maudite, ce merveilleux film d’animation mérite tout l’amour du monde. Poursuite dans les montagnes de Sicile, difficile cohabitation entre le peuple des ours et celui des hommes, amour inconditionnel d’un roi ours pour son fils : l’aventure, inspirée du roman de Dino Buzzati (1945), est aussi magique que palpitante.

Lumineux, coloré et écologiste, La fameuse invasion des ours en Sicile est le film idéal pour s’amuser ensemble autant que pour réfléchir à l’idée du pouvoir et se préparer avec entrain aux jours qui nous attendent.

Les Pee-Wee : L'hiver qui a changé ma vie, d'Éric Tessier Photo : Les films Séville

On se fait la passe devant Les pee-wee : l’hiver qui a changé ma vie, d’Éric Tessier (samedi 26 décembre, à 14 h 30, sur ICI Télé)

Mont-Saint-Hilaire. Pour les Lynx, équipe de hockey junior, l’excitation est à son comble. Le tournoi de hockey pee-wee où s’affrontent les meilleures équipes du monde s’annonce et Julie, la gardienne de but, réalise que son nouveau voisin, qui vient de perdre sa mère, est un petit prodige sur patins. Fougue, spectacle, bonne dose d’égalité sur glace : ce film signé Éric Tessier donne envie de retomber en enfance, de rechausser ses patins et de foncer avec les attachants Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet et Alice Morel-Michaud.

Le genre de film à voir tout le monde ensemble en comptant les buts à haute voix.

Borg McEnroe, de Janus Metz Photo : Julie Vrabelova

On admire le choc des titans devant Borg McEnroe, de Janus Metz Pederson (samedi 26 décembre, à 23 h 30)

Un géant blond aux émotions masquées par un caractère en acier trempé, un nerveux à la tignasse frisée et aux colères homériques : durant les années 80, le monde du tennis devait choisir son camp entre deux joueurs d’exception, le Suédois Björn Borg et l’Américain John McEnroe.

Leur rivalité culminera en 1980, lors de la finale du tournoi de Wimbledon, encore aujourd’hui considérée comme l’un des plus grands matchs de l’histoire.

Coups de génie, démons intérieurs et caractères aux antipodes : la recette, certes classique, du biofilm reste gagnante sur grand écran, encore davantage grâce aux deux acteurs choisis pour interpréter les légendes. Stellan Skarsgard a un charisme froid irrésistible, et Shia Labeouf interprète brillamment un jeune chien fou aux emportements ravigotants.