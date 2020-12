Le guide cinéma des Fêtes – deuxième partie

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire. Histoire de retrouver un peu de quiétude, voici quelques films choisis à regarder confortablement sur ICI Télé durant ce temps des Fêtes que l’on vous souhaite le plus bienveillant possible.

Cloverfield, de Matt Reeves Photo : Photo Credit: Courtesy of Paramo

On se paye un petit frisson devant Cloverfield, de Matt Reeves (lundi 21 décembre, à 22 h 30, sur ICI Télé)

C’est en pleine fête pour le départ de Rob vers le Japon que le monde s’écroule. À l’extérieur, une violente secousse, une foule rassemblée dans la rue, un grondement semblant venir des enfers et la tête de la statue de la Liberté qui roule sur le sol. Ouvertement inspirés par Le projet Blair Witch (The Blair Witch Project) et Godzilla – mais aussi par New York 1997, de John Carpenter –, Matt Reeves et le producteur J.J. Abrams (Lost) imaginent alors l’attaque de Manhattan par un monstre énorme, filmée au caméscope par les personnages mêmes du film.

Le résultat : un film-événement, porté par des actrices et acteurs inconnus, et le sentiment d’une immersion au cœur même d’une catastrophe qui fait lever les poils sur les bras.

Louise en hiver, de Jean-François Laguionie Photo : Axia Films

On a le cœur qui bat devant Louise en hiver, de Jean-François Laguionie (mardi 22 décembre, à 9 h, sur ICI Télé)

C’est la fin de l’été. Louise, une vieille dame follement attachante, regarde le dernier train partir de la petite station balnéaire où elle a passé l’été. Personne n’est venu la chercher, comme elle le pensait. Il faut dire qu’elle ne se souvient plus très bien des événements qui ont dessiné la toile de sa vie. Heureusement, pour l’hiver qui s’annonce, elle profite de la compagnie d’un vieux chien et… d’un fantôme.

Superbement animé par Jean-François Laguionie (Le tableau), ce conte délicat et serein manie le fusain et le pastel avec une grâce folle pour mieux nous toucher droit au cœur. La beauté à l’état pur.

Peanuts - Le film Photo : 20th Century Fox

On rigole en chœur devant Peanuts, le film, de Steve Martino (mercredi 23 décembre, à 9 h, sur ICI Télé)

Snoopy et toute sa bande? Qui n’aurait pas envie de passer deux heures avec cette bande d’enfants irrésistibles, le chien génial et son ami oiseau?

Conçu pour souligner le 65e anniversaire de la bande dessinée créée par Charles Schulz, le film, réalisé en 2015 par Steve Martino, se concentre non seulement sur les élans amoureux (forcément un peu ratés) de ce timide et maladroit Charlie Brown, mais aussi sur ce cher Snoopy! Si, bien sûr, l’imagination y est moins titillée et la poésie moins convoquée que dans les planches originales, restent l’humour et la tendresse, qui valent bien tous les détours.