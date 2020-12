Le guide cinéma des Fêtes – première partie

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire. Histoire de retrouver un peu de quiétude, voici quelques films choisis à regarder confortablement sur ICI Télé durant ce temps des Fêtes que l’on vous souhaite le plus bienveillant possible.

La guerre des tuques 3D, de Jean-François Pouliot Photo : Les films Séville

Tous ensemble devant La guerre des tuques, 3D de François Brisson et Jean-François Pouliot (vendredi 18 décembre, 15 h sur ICI Télé)

En 1984, le regretté André Melançon posait sa pierre dans la mémoire collective québécoise en réalisant le premier – et peut-être le plus joli – Conte pour tous : La guerre des tuques. En 2016, ce classique des classiques se voyait offrir une seconde jeunesse en animation, dans une version aussi joyeuse qu’émouvante des aventures de Luc et de Sophie autour d’un fort. On retrouve avec bonheur le ton espiègle et profond du classique, les répliques cultes et l’émotion intense, le tout modernisé grâce à une animation colorée, fluide (entièrement faite au Québec, ce dont nous pouvons être fiers) et les voix chaleureuses de Mariloup Wolfe, Nicholas Savard L’Herbier, Sophie Cadieux, Hélène Bourgeois Leclerc ou encore Gildor Roy.

Mulholland Drive, de David Lynch Photo : TVA Films

On se délecte d’un joyau du cinéma devant Mulholland Drive, de David Lynch (vendredi 18 décembre, à 2 h 46 sur ICI Télé)

En 2001, David Lynch amorçait le nouveau siècle de cinéma en plaçant la barre haut. Très haut. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, œuvre inoubliable, Mulholland Drive prend comme point de départ l’arrivée d’une jeune actrice (merveilleuse Naomi Watts) à Hollywood pour mieux se balader entre deux faces interchangeables de la même réalité et inventer un univers aussi mental que fascinant : celui de l’usine à rêves. On (re)plonge avec délice dans cette ode à Hollywood qui célèbre ce que cet endroit peut avoir de plus mythique et de plus terrifiant. Avec en prime un des plus beaux et des plus troublants baisers de l’histoire du cinéma.

Yves Saint-Laurent, de Jalil Lespert Photo : Les films Séville

On soigne les finitions devant Yves Saint Laurent, de Jalil Lespert (samedi 19 décembre, à 1 h 01, sur ICI Télé)

Musique solennelle, réalisation soignée, reconstitution élégante : Yves Saint Laurent plonge dans le Paris de 1957 au moment où le tout jeune créateur, alors âgé de seulement 21 ans, prend les rênes de la maison de prestige Christian Dior et s’apprête à rencontrer l’amour de sa vie, Pierre Bergé (qui a d’ailleurs autorisé ce film). Si l’aspect film biographique reste lisse et de bon ton, en respectant étapes de vie et conventions du genre et en faisant défiler quelques gros noms du cinéma français dans des seconds rôles (de Guillaume Gallienne à Laura Smet), ce qui frappe, c’est bien sûr l’interprétation au mimétisme quasi parfait de Pierre Niney, habité autant par le génie que par les angoisses du grand créateur.