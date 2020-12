Les noces rebelles est-il le vrai chef-d’œuvre de Sam Mendes?

Avant ses (magnifiques) James Bond et après son tout premier film culte, American Beauty, Sam Mendes réalisait, en 2008, Les noces rebelles (Revolutionary Road), un film amer et poignant sur les désillusions et les rêves impossibles d’un jeune couple que tout le monde envie, dans une ville de banlieue proprette du Connecticut de 1955. Au-delà du récit, Mendes réalisait aussi un grand film. Du genre qui réveille autant qu’il bouleverse. Mais est-il le meilleur de son auteur?

Les noces rebelles, de Sam Mendes Photo : Francois Duhamel

Oui, il fait renouer avec un couple de légende

Sam Mendes a eu du flair. Dans Les noces rebelles, il réunit à l’écran deux acteurs que l’on n’avait plus vus ensemble depuis 11 ans : Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Et si, dans Titanic, le couple incarnait une vision aussi romanesque que tragique de l’amour, dans ce film, c’est tout le contraire. Ils sont jeunes, beaux, sur la voie du succès que l’Amérique aime tant. Mais ils mesurent mal la pression étouffante de cette vie rêvée et conformiste. Et le piège se referme. En particulier sur elle, qui se rêvait héroïne, mais qui doit se contenter d’être spectatrice.

La force, la justesse, la subtilité que ces acteurs puissants transmettent à leurs personnages, mais aussi leur évidente chimie, font la preuve que ces deux-là ensemble, c’est de l’or en barre.

Les noces rebelles, de Sam Mendes Photo : Francois Duhamel

Oui, il poursuit une réflexion lucide et désenchantée sur la crise existentielle américaine

En 2002, avec Road to Perdition, et en 2005, avec Jarhead, on craignait un peu d’avoir perdu le regard si pénétrant de Sam Mendes sur le fonctionnement et les mœurs de cette Amérique qu’il dépeint si amèrement. Dans Les noces rebelles, il retrouve exactement cette atmosphère, qui fit tant pour le succès d’American Beauty, mais la raffine encore en affûtant son cinéma de la crise, qui assène ses vérités, pas forcément faciles à dire, mais nécessairement bonnes à entendre.

Un peu comme si le tissu recouvrant la réalité américaine se trouait et que, par les trous, on entrevoyait la vérité. Comme devant une gorgone, il faut parfois baisser les yeux. L’expérience fait mal.

Oui, il adapte à la perfection le roman de Richard Yates

Remarquable en tous points, le premier roman que Yates publiait en 1961 (La fenêtre panoramique) lui fit gagner une place de finaliste au National Book Award, mais lui attira aussi les éloges de Tennessee Williams et de Kurt Vonnegut. Dialogues d’une lucidité implacable, récit fustigeant l’aliénation causée par le conformisme, personnages complexes et ambivalents :

Sam Mendes avait entre les mains un bijou qu’il a su transformer par le biais d’une mise en scène aussi élégante qu’anxiogène, minutieuse et précise, qui dissèque le quotidien de ce couple tourmenté et filme le désenchantement comme une agonie.

Les noces rebelles, de Sam Mendes Photo : Francois Duhamel

Oui, il collabore avec Roger Deakins

Ils avaient amorcé le travail dans Jarhead, l’ont poursuivi dans Les noces rebelles, puis dans Skyfall (peut-être le plus beau des James Bond). Entre Sam Mendes et Roger Deakins (habituel directeur photo des frères Coen, mais aussi de Denis Villeneuve), le courant passe. Et en organisant le décor de cette Amérique des années 50 par ses lumières douces et délavées, Deakins ajoute au film une dimension poignante, celle d’un mélodrame pétri de mélancolie et qui nous hante longtemps encore après sa découverte.



Les noces rebelles, sur ICI Télé le jeudi 17 décembre, à 23 h 05.