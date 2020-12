10 films qui ont fait l’année 2020

Non, l’année n’a pas été facile, entre autres pour le cinéma. Mais cela n’a pas empêché certains films de briller. Voici notre palmarès des 10 meilleurs films de l’année. Malgré tout.

Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, scandaleusement ignoré aux César, le nouveau film de Céline Sciamma (Tomboy) est une œuvre rigoureuse et impressionnante, fougueuse et érotique. Axé sur deux femmes rebelles qui refusent une vie qu’on a décidée pour elles en 1770, il est d’une modernité ahurissante et la preuve de la puissance du regard féminin.

Le traître, de Marco Bellochio

Un maître du cinéma de 81 ans qui signe un film-monument? Bien sûr, le résultat est aussi grandiose que palpitant. Mais surtout, cette plongée épique à hauteur d’homme dans l’univers mafieux, entre Palerme et le Brésil, nous épate par son énergie, sa passion et sa générosité, et surtout, par sa réflexion sur l’idée même de trahison, incarnée par le formidable Pierfrancesco Favino.

The Assistant, de Kitty Green

La documentariste australienne Kitty Green signe une première fiction qui dénonce avec puissance le harcèlement systémique au sein de la Weinstein Company, sans jamais la nommer. Refusant tout sensationnalisme, le film détaille une atmosphère – celle du silence et de la terreur insidieuse – jusqu’à glacer le sang.

Sorry We Missed You , de Ken Loach

Infatigable pourfendeur des ravages du capitalisme sauvage, Ken Loach s’en prend cette fois à l’ubérisation de nos sociétés dans un film aussi droit que digne, aussi humain que bouleversant. Dans le rôle principal d’un chauffeur-livreur aux abois, Kris Hitchen est impressionnant de justesse et de naturel.

Mignonnes, de Maïmouna Doucouré

Notamment récompensé aux festivals de Berlin et de Sundance, ce premier film a fait parler de lui lorsque des esprits mal avisés (qui ne l’ont sûrement pas vu) lui ont reproché d’hypersexualiser des gamines de 11 ans passionnées de danse. Ils sont passés à côté d’une chronique intelligente et tendre sur le chemin de croix que peut être l’émancipation des femmes.

Les Rose, de Félix Rose

L’histoire gagne toujours en profondeur lorsqu’elle est racontée à hauteur d’homme, et de l’intérieur. C’est le cas dans ce documentaire remarquable d’équilibre entre la grande histoire – la crise d’Octobre, en 1970 – et la petite – celle de la famille Rose. Magnifiquement mis en musique par Philippe Brach, Les Rose est autant une lettre d’amour d’un fils à son père qu’un film fort émouvant sur l’idéalisme et l’engagement politique.

It Must Be Heaven , d’Élia Suleiman

Il n’avait pas fait de film depuis 10 ans. Elia Suleiman, que l’on surnomme le Buster Keaton palestinien, est de retour pour réfléchir, à travers son personnage nonchalant et pince-sans-rire, à la façon dont on trouve sa place dans le monde. Ironie, poésie et burlesque se déclinent au gré de saynètes tantôt amusantes, tantôt absurdes, qui, malgré la fureur du monde, apaisent et réconfortent.

Le jeune Ahmed, des frères Dardenne

Le processus de radicalisation a été filmé plusieurs fois. Mais il ne l’avait jamais été par les frères Dardenne, et surtout, jamais au sujet d’un garçon de 13 ans, déjà pris dans l’engrenage, l’esprit contaminé par le discours haineux et extrémiste de l’imam de son quartier. Prix de la mise en scène à Cannes, Le jeune Ahmed est un film aussi puissant que simple, aussi émouvant que terrifiant.

City Hall, de Frederick Wiseman

Du pur cinéma direct mis au service d’une plongée de 4 heures 30 dans la fourmilière qu’est l’administration municipale de Boston. Emploi, éducation, égalité, logement, loisirs, volontés individuelles et pressions du système… Tout est regardé avec la même attention, la même foi inébranlable dans l’idée même du bien commun. Par les temps qui courent, ce film palpitant fait un bien fou.

L.A. Tea Time, de Sophie Bédard Marcotte

Après Claire, l’hiver, Sophie Bédard Marcotte dessine à nouveau les contours d’un cinéma libre et charmant qui mélange fiction et documentaire en se fichant d’entrer dans une case. Un périple joyeux, politique, singulier à travers les États-Unis pour rencontrer l’artiste Miranda July, inspiré entre autres par Le magicien d’Oz et qui nous fait même croiser le fantôme de la grande Chantal Akerman.