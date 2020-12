Le trésor d’ICI Tou.tv : Comme un taureau sauvage (Raging Bull), de Martin Scorsese

Nul besoin de passer par quatre chemins : ce film, qu’ICI Tou.tv nous offre comme un cadeau de fin d’année, est tout simplement l’un des meilleurs films sportifs de l’histoire du cinéma. Non. Un des meilleurs films tout court. Voilà, c’est dit.

Le revoir aujourd’hui, cette merveille de film réalisé par Martin Scorsese en 1980, c’est se rendre compte de l’évidence. Comment en effet ne pas quasi défaillir devant ces ralentis sublimes, ce noir et blanc ciselé, ce montage quasi lyrique de cette évocation de la vie du boxeur Jake LaMotta entre 1941 et 1964? Comment ne pas s’esbaudir encore sur la performance magistrale de Robert De Niro, qui donne une épaisseur prenante à cet homme paranoïaque, égocentrique et autodestructeur (qui lui fera gagner son premier Oscar du meilleur acteur, après celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Le parrain 2)? Comment enfin ne pas se sentir plongé directement au cœur de ces combats épiques par le punch des images captées par une seule caméra placée sur le ring par ce diable de génie de Scorsese?

Et pourquoi vouloir résister d’ailleurs? Quand un tel plaisir de cinéma s’offre à nous, ce serait être pisse-vinaigre que de vouloir lever le nez sur celui-ci.

Raging Bull, de Martin Scorsese Photo : United Artists

Bien sûr, on peut encore trouver la source de ce plaisir dans ce mélange redoutable entre film sportif et film de gangsters que réussit Scorsese. Car, au-delà du schéma typique de l’aventure sportive, Raging Bull se permet en effet de s’inscrire directement dans les traces des chefs-d’œuvre du genre criminel : Little Caesar (Mervyn LeRoy, 1931),The Public Enemy (William Wellman, 1931) ou Scarface (Howard Hawks, 1932). Au-delà des coups, Raging Bull nous donne surtout à voir l’ascension et le déclin d’un homme condamné par ses origines plus que modestes à se frayer un chemin par d’autres voies que celles habituellement réservées aux gagnants. Comme ses ancêtres, Jake montera très haut, mais son tempérament vicieux et brutal précipitera sa chute. Comme eux, il sera le seul maître à bord de son destin.

Mais c’est peut-être surtout la logique qui sous-tend la psychologie de Jake qui le rapproche de ces anciens archétypes. Comme eux, Jake n’est pas habité par un rêve de championnat mondial qui le conduirait à tout sacrifier.

Ce que veut Jake n’est pas tant gagner que posséder : la femme, le titre, la gloire. Et comme n’importe quel gangster, il payera bien cher l’assouvissement de ses désirs.

Et c’est peut-être ce sens de la tragédie humaine, héritage fort lointain mais revivifié par Scorsese, qui rend Raging Bull si inoubliable.

Comme un taureau sauvage (Raging Bull) sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube, uniquement disponible en anglais)