Le bruit des arbres en quelques pages

La Gaspésie, un jeune homme de 17 ans, un père taiseux, une ferme forestière et un ennui palpable que le plus jeune tente de combler en cherchant les sensations fortes…

Le Festival de Karlovy Vary avait repéré ce film. Une fois qu’il est sorti sur nos écrans, nous aussi. Car il faut reconnaître au Bruit des arbres, premier long métrage réalisé par François Péloquin, une sacrée originalité : celle de savoir jouer de mystère et de symboles, en une trentaine de tableaux impressionnistes ultramaîtrisés, autour de la relation entre un père et un fils, thème pourtant surabordé par le cinéma québécois.

Une relation archibalisée, donc, mais que le film transforme en une métaphore de la difficulté à communiquer de deux Québec : celui des traditions, du travail et du désespoir rentré, et celui de la perte de repères, de la colère et des rêves impossibles.

Le bruit des arbres, de François Péloquin Photo : Christian Mouzard

Pour en savoir plus sur ce film trait d’union entre le réalisme social d’un Ken Loach et l’approche mythologique et stylisée du jeune cinéma indépendant américain, nous avons demandé à François Péloquin et à sa coscénariste, Sarah Lévesque, de choisir et de commenter pour nous l’extrait préféré de leur scénario.

« Notre scénario a été écrit dans un désir d’épuration complète, tant sur le plan narratif que des dialogues. Nous voulions voir comment il nous était possible de raconter cette histoire qui nous habitait, François et moi, avec le moins d’ancrage narratif possible.

Au final, le scénario comptait une trentaine de scènes. Chacune d’elles a été choisie, car elle révèle un moment phare et nécessaire dans l’été de Jérémie, 17 ans, pris à la scierie de son père à Saint-Ulrich.

Une de nos scènes préférées, c’est celle de la mort de Robeur, chien de la famille Otis – un nom de famille qui est un clin d’œil à Léonard Otis, grand sylviculteur de cette région. C’était un véritable jardinier et penseur de la forêt au Québec.

La mort de Robeur, c’est un moment entre Régis et son fils Jérémie qui met en lumière leur relation, aimante et dure à la fois, basée sur un message de responsabilisation. Sans beaucoup de mots, Jérémie, tout comme Régis, comprend qu’il est responsable de l’état du chien.

Pour Régis, c’est le moment où Jérémie doit assumer pleinement ses actes et leurs conséquences, d’où la nécessité qu’il tue son chien, qui malheureusement ne peut être sauvé. Le geste qu’il impose à Jérémie en est un d’amour et de responsabilisation envers cet animal qui souffre.

De son côté, Jérémie se sent pris, confiné à poser un geste qui le répugne. Il se trouve dans un moment de sa vie où il se rêve d’être partout sauf là d’où il vient. Aimer ce qui l’entoure est devenu lourd.

Il y a aussi dans ce geste de Régis un rite de passage, la mise en lumière de ce point de bascule entre la vie d’adolescent et la vie d’adulte. Il y aussi l’écart d’un père et d’un fils qui ne voient plus les choses de la même manière.

C’est une scène déchirante qui expose pour nous toute la complexité des liens qui nous unissent. Est-ce cruel? Est-ce nécessaire? Est-ce un geste d’amour? Et qui souffre ici le plus? Le chien, le père ou le fils? »





Le bruit des arbres, sur ICI Télé le dimanche 13 décembre, à 2 h 45. La bande-annonce (source : YouTube).