5 bonnes raisons d’entrer dans La communauté

Festen, La chasse, Loin de la foule déchaînée… les films du danois Thomas Vinterberg ont au moins le mérite de ne laisser personne indifférents. La communauté, réalisé en 2016, ne fait pas exception. Et c’est une très bonne chose.

Une reconstitution audacieuse

C’est dans le Danemark des années 70 que nous plonge La communauté. Anna est journaliste, son mari Erik, architecte. La vie est belle, tranquille… et un peu ennuyeuse. Lorsque Erik hérite de son père une immense maison, Anna le convainc de tenter l’expérience : ouvrir les portes de leur nouvelle demeure et oser la vie en communauté. Une dizaine de résidents plus tard, l’expérience sera un peu plus amère que prévu.

Un récit quasi-autobiographique

Plus fréquentable, mais tout aussi provocateur que son compatriote Lars Von Trier, Thomas Vinterberg adapte cette fois sa pièce de théâtre, elle-même tirée… de sa propre vie. Car Vinterberg a fait, avec ses parents, cette étrange expérience de vivre en communauté, de 9 à 17 ans. Une information qui permet d’ailleurs d’un peu mieux comprendre son cinéma.

Comment trouve-t-on sa place dans le groupe?

Il est presque impossible de ne pas le voir : les films de Thomas Vinterberg ont bel et bien ce point commun, à savoir une réflexion, cynique, désespérée, cruelle, sur la place de l’individu dans le groupe. Comment exister soi-même au milieu des autres? La force du nombre libère-t-elle les meilleurs instincts? Le cinéaste étant un pessimiste invétéré, les réponses sont forcément à l’avenant.

Nos rêves les plus profonds peuvent nous trahir!

Méfiez-vous de ce que vous désirez. Voilà bien l’adage qu’aurait dû écouter Anna. Car ce film-parabole sur l’utopie qu’est la vraie liberté ne sera pas tendre avec son héroïne mordue jusqu’au sang par ses propres illusions. Et rapidement, une conclusion, amère et triste, s’impose : l’homme, surtout embourgeoisé, n’est probablement pas fait pour être libre.

Une actrice phénoménale

Si les autres personnages restent parfois engoncés dans leur rôle de faire-valoir, si le film fait preuve d’un brin d’insensibilité à la tragédie ou au désir, reste néanmoins un questionnement philosophique aussi dynamique que profond porté par une mise en scène harmonieuse et alerte, mais surtout, le portrait d’une femme adulte complexe, contradictoire et passionnante, jouée avec un talent fou et bouleversant par Trine Dyrholm (justement récompensée à Berlin pour ce rôle).

La communauté, à voir sur ICI Télé le samedi 12 à 1 h 57.