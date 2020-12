Le trésor d’ICI Tou.tv : Marie Heurtin, de Jean-Pierre Améris

Fin du 19e siècle en France. Marie, 14 ans, est sourde et aveugle, et, malgré tout leur amour, ses parents ne savent plus comment l’aider à sortir de sa prison, elle qui est emmurée dans le silence et l’obscurité. La mère supérieure de l’institut de Larnay pour jeunes filles sourdes ne leur est pas d’une grande aide, refusant de prime abord d’accueillir la jeune fille aux manières de petit animal sauvage. Mais la sœur Marguerite, d’habitude responsable du potager, insiste pour que l’institut lui ouvre ses portes et décide de tout mettre en œuvre, avec grâce et obstination, pour aider Marie.

L’histoire est rigoureusement vraie (Marie Heurtin a vécu jusqu’à sa mort au sein de l’institut, y aidant d’autres petites filles sourdes et aveugles entrées après elle), et sur le papier, elle pourrait faire craindre un dolorisme outrancier, un mélo larmoyant ou bien même une leçon de vie pleine de bons sentiments.

Mais Marie Heurtin, réalisé par Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes), n’est pas de cette trempe. Il est de celle des films droits et lumineux, retenus et sincères, qui nous réconcilient avec l’humanité.

Marie Heurtin, de Jean-Pierre Améris Photo : Diaphana Distribution

Les esprits chagrins diront qu’il ne s’y passe pas grand-chose, que le silence finit par peser, que les scènes se suivent et se ressemblent. Et pourtant. Des premiers mois intenables où Marguerite essaie simplement de s’approcher de Marie qui rejette tout en bloc à l’apprentissage des premiers mots en langage des signes via le toucher, en passant par les moments de découragements et de brisures, tout le film se joue sur des notes d’une délicatesse extrême, d’une tendresse renversante.

Rien n’est souligné, rien n’est surdéterminé, sauf l’observation poignante de la création d’un lien, complexe mais essentiel, entre ces deux femmes.

Dans un rôle difficile qu’elle charge d’une vérité renversante, la jeune actrice sourde Ariana Rivoire y forme avec Isabelle Carré, personnification de la compassion et du courage même, un duo qui détruit tous les préjugés, tous les clichés. Ce qu’elles font relève presque du miracle : incarner, sans aucune fausse note, l’altruisme, la bonté et l’amour.



