Quelques petits bouts de 9 le film

En adaptant sa pièce de théâtre Neuf variations sur le vide, Stéphane E. Roy faisait revivre une tradition de cinéma (particulièrement italien) un rien oubliée, car très difficile à maîtriser : le film à sketches.

Après Cosmos (qui réunissait en 1996 des films de Jennifer Alleyn, Manon Briand, Marie-Julie Dallaire, Arto Paragamian, André Turpin et Denis Villeneuve), neuf courts films, signés de neuf réalisateurs différents, sont ainsi réunis dans 9, le film sous un thème généralement adoré par les créateurs : la difficile communication entre les êtres humains. Parmi les courtes, et forcément inégales, propositions, nous en retenons trois, particulièrement réussies.

Le sketch Abus, dans 9, le film Photo : L'atelier

Acidité et chicane de couple dans Abus, de Stéphane E. Roy

Christian Bégin en homme souffrant du dos et tyrannisant sa femme, jouée par Anne-Marie Cadieux? Ou une femme au bord de la crise de nerfs, bien plus en contrôle de la situation qu’elle ne le laisse paraître? Le couple, un éternel combat à gagner? Dans ce court film, en huis clos, les deux comédiens s’en donnent à cœur joie et multiplient les répliques assassines et les regards en lame de couteaux pour une dissection d’une chicane amoureuse particulièrement acide.

Micheline Lanctôt et ses comédiennes Anne-Elisabeth Bossé et Magalie Lépine-Blondeau Photo : L'atelier

Popularité et indifférence dans Je me souviens, de Micheline Lanctôt

Fille gaffeuse, maladroite, mais surtout… insignifiante, au point qu’elle n’est pas reconnue par celle dont elle pensait être proche, à leurs retrouvailles quelques années après le cégep. Dans la peau de cette fille humiliée, Anne-Élisabeth Bossé fait preuve d’autant d’humour que de tendresse, face à une Magalie Lépine-Blondeau lumineuse, rieuse et merveilleusement écervelée. Un duo comique imparable.

9, le film, de Stéphane E. Roy Photo : L'atelier

Consommation et crise existentielle dans Le lecteur, de Marc Labrèche

Acheter un lecteur DVD peut-il être un puissant déclencheur de crise existentielle? C’est en tout cas la proposition de ce conte absurde et tragique dans lequel un acheteur, à l’angoisse de vivre envahissante, va ruiner la vie d’un vendeur. Noir et blanc, couleurs, digressions littéraro-dépressives, doubles sens et incompréhensions fondamentales : l’humour piquant de Marc Labrèche s’exprime à plein.



9, le film, sur ICI Télé, le vendredi 4 décembre, à 23 h 05.

La bande-annonce (source : YouTube)