Le trésor d’ICI Tou.tv : Comme des garçons, de Julien Hallard

C’est seulement en mars 1970 que la Fédération française de football a reconnu officiellement le droit des femmes à exercer ce sport, sous licence.

Et si aujourd’hui ladite Fédération compte plus de 160 000 joueuses, reste que l’obtention de ce droit ne s’est évidemment pas faite sans heurts.

C’est inspiré par ce parcours de la combattante-joueuse qu’a été conçu ce premier long métrage de Julien Hallard, dont on devine certes assez aisément le parcours narratif, mais qui n’en demeure pas moins à classer dans le tiroir des petits films sympathiques, au message simple et incarné, à la bonne humeur communicative et à la reconstitution historique sentant bon le folklore.

Comme des garçons, de Julien Hallard Photo : Mars Films

Nous sommes donc à Reims, en 1969. Un journaliste sportif, grande gueule et d’un machisme de bon aloi en ces années où la femme est considérée à sa place dans une cuisine, est responsable de trouver une attraction pour la prochaine kermesse organisée par son journal.

Pour l’aider, la secrétaire de rédaction – et accessoirement fille d’une légende du foot italien – veut prendre modèle sur l’Italie voisine et créer la première équipe de footballeuses françaises. « Ha ha, pour vous, une femme peut tout faire? », se fera-t-elle répondre avec condescendance. On devine bien sûr la suite.

Sélection des joueuses par annonce de petit journal, premiers entraînements catastrophiques, développement d’un bel esprit d’équipe malgré les quolibets (« Vous savez lire sur les maillots ou juste les laver? » lancera un joueur à une des filles qui occupent son terrain), et lutte contre la Fédération, les maris et l’ordre patriarcal établi : les ressorts de cette tonique comédie pop ne sont ni subtils ni complexes (pas plus que ne l’étaient par exemple ceux de Bend It Like Beckham, auquel on pense). Qu’importe, ils rebondissent assez pour que l’on sautille avec eux sur le chemin de ce conte d’émancipation et d’apprentissage de la solidarité qu’est Comme des garçons, référence à Sylvie Vartan comprise!

